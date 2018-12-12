انت الان تتابع الغرفة التجارية: 60% من صادرات الأغذية «خضار وفاكهة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تعد الخضر والفاكهة المجمدة أهم السلع الغذائية المصدرة خلال الأشهر العشر الأولى من عام 2018 بقيمة بلغت 279 مليون دولار، الأمر الذى دفع للتعزيز منها بغية زيادة حجم التصدير.

تحرير:أسماء فتحى ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٥٩ ص

تصدير الخضار والفاكهة أصبح أكبر اهتمامات وزارة الزراعة وجهاتها التابعة مؤخرا لما يدره من عائد بات الأعلى بين المنتجات الزراعية، وكشف تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى عن ارتفاع حجم صادرات الخضار والفاكهة لجميع الأصناف من بداية موسم التصدير فى يناير الماضى وحتى 31 من أغسطس الماضى، بنحو 3 ملايين و701 ألفا و604 أطنان. وبلغ إنتاج مصر من الخضروات نحو 14 مليون طن خلال الفترة من 2011 إلى 2015، وتفقد منها نحو 3 ملايين طن سنويا بنسبة 22% من إجمالي الإنتاج المحلي.

وبلغ إجمالي حجم الصادرات الزراعية والتى تقدر بنحو 12 صنف 2 مليون و659 ألفا و544 طنا منذ بدء موسم التصدير، منها صادرات الموالح بنحو بمليون و554 ألفا و214 طنا، تليها محصول البطاطس بنحو 748 ألفا و88 طنا، وصادرات البصل الطازج بنحو 223 ألفا و127 طنا، وبلغت صادرات الفاصوليا الطازجة نحو 15 ألفا و753طنا، وصادرات