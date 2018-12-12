الغرفة التجارية: 60% من صادرات الأغذية «خضار وفاكهة»

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تعد الخضر والفاكهة المجمدة أهم السلع الغذائية المصدرة خلال الأشهر العشر الأولى من عام 2018 بقيمة بلغت 279 مليون دولار، الأمر الذى دفع للتعزيز منها بغية زيادة حجم التصدير.
تحرير:أسماء فتحى ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٥٩ ص
تصدير الخضار والفاكهة أصبح أكبر اهتمامات وزارة الزراعة وجهاتها التابعة مؤخرا لما يدره من عائد بات الأعلى بين المنتجات الزراعية، وكشف تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى عن ارتفاع حجم صادرات الخضار والفاكهة لجميع الأصناف من بداية موسم التصدير فى يناير الماضى وحتى 31 من أغسطس الماضى، بنحو 3 ملايين و701 ألفا و604 أطنان. وبلغ إنتاج مصر من الخضروات نحو 14 مليون طن خلال الفترة من 2011 إلى 2015، وتفقد منها نحو 3 ملايين طن سنويا بنسبة 22% من إجمالي الإنتاج المحلي.
وبلغ إجمالي حجم الصادرات الزراعية والتى تقدر بنحو 12 صنف 2 مليون و659 ألفا و544 طنا منذ بدء موسم التصدير، منها صادرات الموالح بنحو بمليون و554 ألفا و214 طنا، تليها محصول البطاطس بنحو 748 ألفا و88 طنا، وصادرات البصل الطازج بنحو 223 ألفا و127 طنا، وبلغت صادرات الفاصوليا الطازجة نحو 15 ألفا و753طنا، وصادرات
وبلغ إجمالي حجم الصادرات الزراعية والتى تقدر بنحو 12 صنف 2 مليون و659 ألفا و544 طنا منذ بدء موسم التصدير، منها صادرات الموالح بنحو بمليون و554 ألفا و214 طنا، تليها محصول البطاطس بنحو 748 ألفا و88 طنا، وصادرات البصل الطازج بنحو 223 ألفا و127 طنا، وبلغت صادرات الفاصوليا الطازجة نحو 15 ألفا و753طنا، وصادرات الفراولة الطازجة بلغت 10713 ألف طن، وصادرات الخيار بلغت 5161 طنا، والباذنجان 1216 طنا، والفلفل بلغت 2620 طنا، والرمان 711 طنا، والمانجو نحو 2163 طنا، والجوافة بنحو 2344 طنا، والعنب بنحو 93 ألفا و434 طنا.
اقرأ أيضا: «شعبة الخضار»: 20% تراجعا في الأسعار بسوق الجملةالمجلس التصديري: 25% زيادة فى حجم الصادرات إلى أوروبا
قال عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن الحاصلات الزراعية شهدت العام الماضي طفرة حقيقية فى التصدير، حيث ارتفعت معدلات التصدير للدول الأوروبية بنسبة 25%، وشاركت مصر من خلال المجلس التصديري فى 11 معرض دوليا للترويج لمنتجاتها، لافتا إلى أن هناك أسواقا جديدة مرتقبة فى جنوب شرق آسيا والصين والتى رفعت معدلات استيرادها للبرتقال المصري من 1000 طن إلى 97 ألف طن، كما فتحت الصين باب استيراد العنب والتمور.
وأضاف الدمرداش فى تصريحات صحفية، أن حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية إلى المملكة العربية السعودية تقدر بنحو 600 مليون دولار سنويا، لافتا إلى أن بعض الحاصلات الزراعية المصرية تعرضت لمشكلات فى التصدير إلا أنها قيد الحل، والجميع يعمل على دعم وترويج وزيادة حجم تصدير مصر للحاصلات الزراعية.
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قال يحيي السنى رئيس شعبة الخضار والفاكهة بالغرفة التجارية، إن مصر حققت طفرة ملحوظة فى تصدير الخضروات والفاكهة، بحيث بلغ إجمالى حجم التصدير منها نحو 60% من حجم المنتجات المصدرة للخارج، مؤكدا أن السبب فى ذلك يرجع إلى أن مصر أخذت بأسباب التطور التكنولوجي فى الزراعة وراحت تطبق الشروط الخاصة بالتصدير وضوابطه، وهو الأمر الذى رفع معدل التصدير بعد زيادة الطلب على المنتجات الزراعية المصرية.
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من جانبه قال حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة، أن السوق المصرى فى قطاع الخضار والفاكهة واعد خارجيا ويتزايد الطلب على التصدير فى الآونة الأخيرة، مؤكدا أن هذا لا يؤثر سلبا على السوق المصري، خاصة أن المنتج المطلوب له مواصفات خاصة حتى يتم قبوله فى الدول الخارجية ولا علاقة له بما يتم طرحه بالأسواق.
وأضاف نجيب فى تصريحات خاصة "للتحرير"، أن قطاع الحاصلات الزراعية يستطيع أن يقود الصادرات المصرية وهو يقوم بذلك فعليا إلا أن نسبته لازالت ضعيفة فالأمر يحتاج الى مزيد من الاهتمام بالأبحاث الزراعية وانتقاء البذور، ومن ثم ستحدث طفرة حقيقية فى قطاع التصدير، خاصة مع زيادة الطلب مؤخرا على الحاصلات الزراعية من دول كالصين وغيرها.
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