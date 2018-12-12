الان تتابع مصر.. مقتل 24 عنصرا تكفيريا والقبض على 403 مطلوبين في سيناء والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل القاهرة - الخليج 365:

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، اليوم، البيان رقم 30 للعملية الشاملة “سيناء 2018” لمكافحة الإرهاب، مبينة أن العملية أسفرت مؤخرا عن مقتل 24 عنصرا تكفيريا، والقبض على 403 مطلوبين.

وجاء نص البيان: “فى إطار استكمال مراحل العملية الشاملة سيناء 2018 لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، أسفرت العمليات خلال الفترة الماضية عن تحقيق النتائج الآتية:

قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير سيارة دفع رباعى مختبئة داخل إحدى المزارع وتدمير مخزن للذخيرة ووكر وسيارة يستقلها عدد من العناصر الإرهابية بشمال سيناء وتدمير (61) سيارة دفع رباعى على الحدود الغربية والجنوبية، والقضاء على (3) أفراد شديدى الخطورة بالظهير الصحراوى.

القضاء علي عدد (24 ) عنصرًا تكفيريًا مسلحًا شديدى الخطورة خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات عثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة والذخائر وأجهزة الاتصالات فى نطاق الجيشين الثانى والثالث الميدانيين.

القبض على عدد (403) أفراد من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم ، وجارٍ إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير عدد ( 344) عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قوات المداهمات على طرق التحرك بمناطق العمليات.

اكتشاف وتدمير عدد (342) مخبأ وملجأ ووكرا لإيواء العناصر الإرهابية عثر بداخلها كميات من المواد المتفجرة وقطع غيار السيارات والدراجات النارية ومواد الإعاشة بشمال ووسط سيناء.

ضبط وتدمير والتحفظ على عدد (27) سيارة تستخدمها العناصر الإرهابية، وعدد(83) دراجة نارية بدون لوحات معدنية خلال أعمال التمشيط والمداهمة.

وتنفذ القوات البحرية مهامها المخططة بمسرح عمليات البحرين المتوسط والأحمر لتأمين الأهداف الاقتصادية وتأمين الشريط الساحلى ضد أعمال التسلل البحرى من وإلى الساحل ، وتفعيل إجراءات الأمن البحرى داخل مياهنا الإقليمية.

كما قامت قوات حرس الحدود على كافة الإتجاهات الإستراتيجية بتنفيذ النجاحات الآتية:

ضبط 2750 طلقة بندقية آلية و 250 طلقة خرطوش ، 2423 كجم لجوهر الحشيش المخدر 6246 كجم من نبات البانجو المخدر، وضبط 80 كجم لجوهر الهيروين المخدر بالتعاون مع وزارة الداخلية ، و700 ألف قرص مخدر وإحباط محاولة تسلل لعدد 2833 فردا من جنسيات مختلفة عبر الحدود ، وضبط 76 عربة وعائمة و4 دراجات نارية تستخدم فى أعمال التهريب وضبط 5 أجهزة للتنقيب عن المعادن و9 أطنان من الحجارة المخلوطة بخام الذهب. واكتشاف وتدمير 4 فتحات أنفاق بشمال سيناء بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين .

ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات تم استشهاد مجند أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الارهابية، وتؤكد القوات المسلحة والشرطة استمرار جهودهما لتوفير الحماية والأمن لشعب مصر العظيم”.