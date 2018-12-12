الان تتابع رئيسة وزراء بريطانيا تهدد: سأحارب التصويت على سحب الثقة مني والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لندن- الخليج 365: تعهدت رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي اليوم الأربعاء بمحاربة التصويت على سحب الثقة منها في البرلمان البريطاني. وحذرت خلال تصريحات لها من خطر الانقسام في حال عدم التصويت على اتفاق بريكست وقالت أن حزب المحافظين يجب أن يكون حزبا حداثيا يعمل لصالح البلاد فالشعب يريد منا أن نمضي قدما في اتفاق بريكست.

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