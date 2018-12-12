رئيس جمهورية باكستان يصل الرياض في زيارة رسمية

وصل رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الدكتور عارف الرحمن علوي اليوم إلى العاصمة السعودية الرياض اليوم الأربعاء، 12 كانون الأول، 2018.

وكان في استقبال علوي بمطار الملك خالد الدولي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والقائم بأعمال سفارة جمهورية باكستان لدى المملكة محمد زيشان، ومندوب عن المراسم الملكية.

وتشهد العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان نموا لافتا في ظل اعتدال سياسي وانفتاح على العالم.

وكان السفير الباكستاني لدى المملكة، خان هاشم بن صديقي، أكد في وقت سابق أن العلاقات الباكستانية-السعودية تلتمس آفاق جديدة مع مرور الوقت وأن استراتيجية البلدين على حد سواء