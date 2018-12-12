المصالحة الروسي: نعمل على تأمين عودة لاجئي سوريا وإعادة إعمارها

أكد رئيس المركز الروسي للمصالحة ومراقبة حركة المهجرين في سوريا، الفريق سيرجي سولوماتين، اليوم الأربعاء، تواصل الجهود الروسية لتأمين عودة اللاجئين والنازحين السوريين، بالإضافة إلى إعادة إعمار المناطق المتضررة خلال الحرب.

وقال سولوماتين في تصريحات خاصة لقناة "روسيا اليوم"، إن "مركز المصالحة الروسي سجل دخول أكثر من 291 ألفا من المهاجرين خلال العام الماضي، من الوافدين عبر مدينة نصيب جنوبا إلى معبر الصالحية شمالا في دير الزور، وعلي طول المعابر الشرعية الحدودية بين لبنان وسوريا.

وأضاف " نعمل في مركز المصالحة علي تنظيم عودة المهاجرين وتوفير الظروف الملائمة والمناسبة لعودتهم وتأمين إعادة الإعمار، كما أن هناك مصالحة تمت بالفعل، ولابد من عمل متواصل في تسوية أوضاع أولئك الذين قاتلوا إلى جانب الكيانات المسلحة غير الشرعية".

وأشار إلى أن "حل مشكلة مخيم الركبان تكمن في تسليمه للسلطة السورية، أو برحيل الولايات المتحدة الأمريكية عن المنطقة وعودة هذا الجزء للحكومة السورية، وإنهاء الوجود غير الشرعي للكيانات المسلحة غير الشرعية التي تمارس كل أشكال الجريمة ".

وتدفع موسكو لاستعادة سوريا لموقعها علي الساحة السياسية الخارجية وبخاصة عضويتها في جامعة الدول العربية ما يدفع بالتسوية السياسية وبالمهجرين نحو اتخاذ القرار الإيجابي بالعودة إلى مواطنهم.

