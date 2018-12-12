انقسام حاد في لبنان حول مسألة دعوة سوريا للقمة الاقتصادية العربية

تتواصل التحضيرات والترتيبات للدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي ستعقد في بيروت للمرة الأولى، في كانون الثاني/يناير المقبل، في ظل انقسام حاد في الموقف بين الأفرقاء السياسيين حول توجيه دعوة رسمية إلى سوريا لحضور القمة.

ويقول عضو كتلة "حزب الله" في مجلس النواب النائب وليد سكرية: "نستغرب هذا الأمر، علماً أننا نتكلم عن قمة اقتصادية، ومصالح لبنان الاقتصادية تمر كلها عبر سوريا، في التجارة والترانزيت والتبادل، وتصريف الإنتاج اللبناني وغيرها من المسائل الاقتصادية".

ولفت في حديث لـ"سبوتنيك" أن "عدم دعوة سوريا إلى القمة الاقتصادية ليست سوى ارتهان الحكم في لبنان لإملاءات الدول المسيطرة على الجامعة العربية، بذريعة أن سوريا غير ممثلة في الجامعة العربية الآن، الضغط من قبل دول الخليج ومن يتبع دول الخليج ويخضع لإملاءاتهم".

وأكد أن عدم دعوة سوريا لا تصب لصالح لبنان نهائياً، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة في لبنان يتخذ موقفاً ضد سوريا ويرفض الحوار مع النظام السوري وهذا ليس لصالح لبنان.

بدوره يقول النائب عن كتلة "تيار المستقبل" النائب بكر الحجيري لـ"سبوتنيك" إن قرار دعوة سوريا للقمة الاقتصادية العربية بيد جامعة الدول العربية، وليست مسؤولية لبنان".

وأضاف: "نحن مع قرار الجامعة العربية الذي يوحد ولا يفرق".