رئيس العراق لـ"نادية مراد": سأتابع قضية الإيزيديات المختطفات من قبل داعش

دعا الرئيس العراقى برهم صالح اليوم الأربعاء، إلى إنهاء الانشقاقات والتنازعات التى تعصف بالمنطقة وتغذى التطرف. وقال الرئيس العراقى، خلال استقباله نادية مراد الفائزة بجائزة نوبل للسلام بقصر السلام فى بغداد، فى بيان "أنه سيتابع شخصيا قضية الإيزيديات المختطفات من قبل داعش ويعتبر قضية مراد قضية للعراق وكل مستضعف عانى من بطش التنظيم المتطرف". وشدد على وجوب إنهاء الانشقاقات والتنازعات الإقليمية التى تغذى التطرف وتنمى الأسباب التى تسمح بظهور التنظيمات الإرهابية.

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