"ماي" تلغي اجتماعا وزاريا قبل اقتراع "سحب الثقة"

قال مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، في بيان إن ماي ألغت اجتماعا وزاريا كان مقررا في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وكانت "ماي" تعهدت في وقت سابق اليوم إنها ستتصدى "بكل ما أوتيت" لاقتراع على سحب الثقة من زعامتها لحزب المحافظين مضيفة أن التصويت سيجعل مستقبل بريطانيا في خطر وسيجازف بمفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي.