قال مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، في بيان إن ماي ألغت اجتماعا وزاريا كان مقررا في وقت لاحق اليوم الأربعاء.
وكانت "ماي" تعهدت في وقت سابق اليوم إنها ستتصدى "بكل ما أوتيت" لاقتراع على سحب الثقة من زعامتها لحزب المحافظين مضيفة أن التصويت سيجعل مستقبل بريطانيا في خطر وسيجازف بمفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي.
شكرا لقرائتكم خبر عن "ماي" تلغي اجتماعا وزاريا قبل اقتراع "سحب الثقة" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .