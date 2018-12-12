انطلاق منتدى المجتمع المدنى والشباب للتحضير للقمة العربية الاقتصادية

انطلقت بالقاهرة اليوم الأربعاء، أعمال منتدى المجتمع المدنى والشباب، برئاسة لبنان، وحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ووزيرة التضامن الاجتماعى غادة والي، وذلك للتحضير للقمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية الرابعة، التى تستضيفها بيروت فى الشهر المقبل.



يهدف منتدى المجتمع المدنى فى نسخته الرابعة لعام 2019 إلى وضع خارطة طريق لتفعيل دور منظمات المجتمع المدنى للمساهمة الفاعلة فى الجهود الرامية إلى تعزيز الاستثمار فى رأس المال البشرى وتنفيذ العقد العربى لمنظمات المجتمع المدنى من خلال تقديم برامج مساندة فى مجال التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والمساهمة فى خفض معدلات الفقر وغيرها من الموضوعات ذات الصلة والتى فى مجملها تمكن من تحقيق التنمية المنشودة على كافة الأصعدة، وبما يمكن المواطن العربى من العيش فى أمن ووئام مجتمعى.



فيما يهدف منتدى الشباب إلى المساهمة فى وضع مقترحات عملية تساهم فى تمكين الشباب وتطوير إمكاناته الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والثقافية، بما يسهم كذلك فى تعزيز دوره لدعم الجهود الرامية للقضاء على الأسباب الاجتماعية المؤدية إلى نشوب ظاهرة الإرهاب، وذلك من خلال شراكة فاعلة بالشباب مع كافة الجهات ذات الصلة على كافة المستويات الوطنية، والإقليمية والدولية بما يحقق الأمن والوئام المجتمعى للدول العربية ويسهم فى تحقيق التنمية المنشودة.



ويشكل منتدى الشباب العربى المنبر الأساسى للشباب فى القمة للمساهمة فى صياغة السياسات حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية التنموية، وسيتناول المنتدى الطرق التى تمكن الشباب من المساهمة فى تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030.



ويهدف إلى تفعيل دور الشباب فى إحداث التغيير فى مجتمعاتهم والعالم، والاستثمار فيهم ومنحهم المزيد من الفرص والدعم، كى تفسح المجتمعات العالمية للشباب من ابنائها ليتقدموا الصفوف كقوى إنتاجية إيجابية وكى يتم توفير الفرص لهم، واستثمار طاقاتهم فى البناء والإنتاج وأن يكونوا لبنة أساسية فى بناء مجتمعات قوية، وتعزيز دور الشباب فى اكتساب أهمية إضافية كونهم الشريحة الأكبر فى مجتمعاتهم والعالم.



ومن المتوقع أن يخرج كلا المنتديين "الشباب والمجتمع المدنى" برسائل إلى القادة حول تعزيز دور الشباب لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، ضمن منظومة متكاملة وشراكة فاعلة مع كافة الأطراف الوطنية والاقليمية والدولية، والتأكيد على تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في الشراكة والتضامن مع المؤسسات الحكومية لتنفيذ المبادرات الرامية لتحقيق التنمية المستدامة وبما يعزز من دعائم الاستثمار في رأس المال البشرى عربيا وإقليميا.



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