"أبو الغيط" يدعو للاستثمار في البشر كآداة للتنمية

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط، على أن انعقاد منتديي المجتمع المدني والشباب العربي اليوم بالقاهرة، والمنتدى الثالث الخاص بالقطاع الخاص في بيروت والذى سيعقد في الأيام القليلة السابقة.

ويأتى ذلك فى إطار السعي لتفعيل ما جاء في القرارات الصادرة، سواء عن القمم العربية التنموية، الاقتصادية والاجتماعية الثلاث السابقة في كل من الكويت وشرم الشيخ والرياض، أو عن القمم العربية الدورية، فيما يخص دعم الجهود التي تقوم بها الحكومات العربية في مجالات العمل التنموي من جانب قطاعات حيوية في المجتمع؛ على غرار الشباب والمجتمع المدني ومؤسسات العمل الاقتصادي والاجتماعي الخاصة، والسعي للاستفادة من آراء ومقترحات ممثلي هذه القطاعات في صياغة السياسات التنموية التي تتبناها الدول العربية.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لأعمال منتديى المجتمع المدنى والشباب العربى أن القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة حققت مسيرة التنمية في عدد ملموس من الدول العربية تقدمًا ملموسًا على مدى العقود الأخيرة في مواجهة الكثير من التحديات الإنمائية في مجالات حيوية كالتعليم والصحة ومكافحة الفقر.

وأكد على وجود العديد من التحديات المحورية التي تمس معيشة المواطن على المستوى الأمني والاقتصادي والاجتماعي، وتمس في بعض الأحيان أمن وسلم واستقرار الدول، وهي جميعها تحديات ترتبط بمنظومة الارتقاء بالإنسان العربي ذاته.

ولفت للعديد من التطورات والمؤثرات التي أثرت سلبًا خلال السنوات الأخيرة على المكتسبات التنموية العربية مع ما خلفته من موجات نزوح ولجوء وارتفاع في معدلات الفقر والبطالة، خاصة في أوساط الشباب، وكذلك الزيادة في أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة، وتردي الأوضاع الاجتماعية والصحية والاقتصادية في الدول التي تواجه صراعات ونزاعات مسلحة، فضلًا عن استمرار الممارسات والانتهاكات الاسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وجميعها عناصر تؤثر بلا شك على مسيرة التنمية في الوطن العربي.

لقد حالت ظروف وتحديات مختلفة دون عقد القمم التنموية العربية منذ عُقدت القمة الأخيرة بالرياض في 2013، وهي ثغرة كان لابد من التعامل معها، فالمنطقة أحوج ما تكون إلى العمل المتضافر على الصعيد التنموي، غير أن التحدي أمامنا اليوم هو إحداث نقلة نوعية في فلسفة هذه القمم، ومنهجية عملها.

وتابع أننا نحتاج إلى الانتقال من تركيز الاستثمار في استراتيجيات النمو الاقتصادي والبنى التحتية، على ما في هذا النوع من الاستثمار من أهمية، إلى الاستثمار في البشر بمعنى الرهان على الإنسان على العنصر البشري الذي هو أداة التنمية وغايتها رأس مالها الحقيقي وهدفها النهائي في الوقت ذاته.

ويأتي إطلاق مبادرة الاستثمار في الإنسان في إطار قناعة ولدتها الظروف والتحديات التي مرت بها منطقتنا، ورسختها التجارب العملية في مختلف أنحاء العالم، تتأسس على أن هذا النوع من الاستثمار هو أنجح السبل لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المنشود بل وأكثر هذه السبل فاعلية واستدامة الاستثمار في البشر، تعليمًا وصحةً وتدريبًا وتثقيفا، لا يضيع بل إن الأثر التراكمي لهذا النوع من الاستثمار هو ما يحدث الطفرة الكبرى في حياة المجتمعات.

ونحن نتطلع إلى أن تخرج عن منتدى الشباب العربي رسائل شاملة تخاطب التحديات التنموية الحالية ليتم طرحها أمام القادة العرب خلال قمة بيروت.

ويأتي انعقاد منتدى المجتمع المدني في ظل التنامي الملحوظ في دور منظمات ومؤسسات المجتمع المدني في عملية التطوير والتحديث والتنمية في مختلف المجتمعات وفي مستويات عدة، وقد سعت الأمانة العامة للجامعة العربية منذ عدة سنوات لتعزيز العمل في هذا الاتجاه عبر إطلاق "العقد العربي لمنظمات المجتمع المدني " الذي تم اعتماده من قبل مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في عام 2015، وأعقبه إقرار وثيقة "العقد العربي لمنظمات المجتمع المدني العربية ومناهج العمل – دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2016 – 2026"، تلك الوثيقة التي تهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية للمجتمع المدني ودعم مشاركته الفاعلة مع الحكومات في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وإننا لعلى ثقة في أن منتدى المجتمع المدني ستخرج عنه توصيات هامة تنقل إلى القادة العرب فيما يتعلق بكيفية تحقيق المساهمة المجتمعية في الجهود الرامية لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، خاصةً في مجالات الأولوية على غرار التعليم والصحة ومحاربة الفقر.

وأكد "أبو الغيط" على أن تنظيم جامعة الدول العربية لمنتديي المجتمع المدني والشباب العربي انما يتأسس على إيمان عميق بما يضطلع به هذان المكونان من مسؤولية تجاه المجتمعات العربية، وما يمكن أن يقدماه لتعزيز مسيرة العمل التنموي والحضاري للأمة العربية ككل، متتطلعين لمساهماتكم ورسائلكم للقادة العرب بما تحمله من رؤى وأفكار تدعم مشاركة هذين القطاعين المجتمعين الهامين في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

