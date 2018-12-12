"بوتين": الامكانات الديمقراطية والبناءة للدستور الروسي لا تنضب

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن القانون الأساسي اجتاز اختبار الزمن وخلق ظروفا للتنمية المستقرة في روسيا، مؤكدا أن الإمكانات الديمقراطية والبناءة للدستور لا تنضب.

وأضاف بوتين - في برقية بمناسبة مرور 25 عاما على إقرار الدستور الروسي نُشرت اليوم الأربعاء، على موقع الكرملين - "لقد أثبت ربع القرن الماضي بشكل مقنع أن الدستور صمد أمام اختبار الزمن وخلق ظروفًا للتنمية المستقرة في البلاد، وأدى إلى تشكيل أهم المؤسسات الحكومية والعامة وتنفيذ سياسة خارجية منفتحة ورسخ حماية المصالح الوطنية".

وأضاف " أن إقرار الدستور كان حدثًا رئيسيًا في تاريخ روسيا الحديث وفي حياة المواطنين، الذين عملوا خيارًا حاسمًا لصالح الديمقراطية وبناء دولة قوية"، مؤكدا أنه بالاعتماد على أفكار ومبادئ الدستور تمكنا من ضمان سيادة روسيا وسلامة أراضيها والحفاظ على السلام والوئام الأهليين وإجراء تغييرات أساسية في مختلف المجالات.

وتابع بوتن قائلا: "أن الإمكانات الديمقراطية والبناءة للدستور لا تنضب حقًا، ولا يزال أمامنا الكثير للقيام به من أجل التنفيذ الكامل لقواعده وقيمه".

يُذكر أن روسيا تحتفل اليوم 12 ديسمبر بيوم الدستور الروسي الذي أقر في مثل هذا اليوم من عام 1993 في استفتاء شعبي.

