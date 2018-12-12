ترند الموجز| بيان عاجل للقوات المسلحة.. ولقطة إنسانية لصلاح.. والسوشيال ميديا تحتفي بـ"رحمة خالد"

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، بيان عاجل للقوات المسلحة: اشتباكات مع إرهابيين.. ومقتل 24 تكفيريا ، وليلة تألق "صلاح" أمام نابولي: هدف خرافي.. ولقطة إنسانية و3 أرقام قياسية.. وإشادة من كلوب، والسوشيال ميديا تحتفي بـ"رحمة خالد".. ورسالة مؤثرة من أول مذيعة بمتلازمة داون.. وتعليق رائع من رامي رضوان (فيديو وصور)

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:

بيان عاجل للقوات المسلحة: اشتباكات مع إرهابيين.. ومقتل 24 تكفيريا (فيديو)

كشف العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، عن تفاصيل البيان رقم (30) من القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن العملية الشاملة (سيناء 2018).

وقال المتحدث العسكري في بيان نشره على صفحته الرسمية: "قامت القوات الجوية باستهداف وتدمير سيارة دفع رباعى مختبئة داخل إحدى المزارع وتدمير مخزن للذخيرة، ووكراً وسيارة يستقلها عدد من العناصر الإرهابية بشمال سيناء وتدمير (61) سيارة دفع رباعى على الحدود الغربية والجنوبية، والقضاء على(3) أفراد شديدى الخطورة بالظهير الصحراوي".

وأضاف البيان: "نجحت القوات المسلحة في القضاء على عدد (24) عنصرا تكفيريا مسلحا شديدى الخطورة خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات عثر بحوزتهم على عدد من الاسلحة والذخائر وأجهزة الاتصالات فى نطاق الجيشين الثانى والثالث الميدانيين". (رابط الخبر)

فيديو| ليلة تألق "صلاح" أمام نابولي: هدف خرافي.. ولقطة إنسانية و3 أرقام قياسية.. وإشادة من كلوب

في لقطة إنسانية، أهدى محمد صلاح نجم ليفربول قميصه إلى أحد الأطفال المتواجدين في ملعب آنفيلد، عقب نهاية مباراة نابولي.

وكانت الكاميرات التليفزيونية أظهرت الطفل وهو يبكي فرحا بتأهل فريقه لدور الـ16 بدوري الأبطال، ليتوجه له صلاح ويخلع قميصه ويهديه له، وسط تصفيق حاد من الجماهير.

وواصل النجم المصري تألقه مع ليفربول، وقاده للتأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على نابولي الإيطالي، بهدف دون رد، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وسجل صلاح هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 34 بعدما تلقى تمريرة رائعة من ميلنر، لينطلق الفرعون داخل المنطقة ويراوغ المدافع الصلب كوليبالي، ثم سدد بقدمه اليمنى من بين أقدام الحارس.

وأهدر صلاح 3 فرص محققة بسبب براعة حارس نابولي، ونفس الأمر لساديو ماني، الذي رفض هدايا الفرعون وأضاع أهداف سهلة للغاية.

ونال الفرعون المصري لقب رجل المباراة، بعدما سجل هدفا رائعا وصنع أكثر من فرصة تهديفيه لزملائه.

ورفع موو صلاح أهدافه في دوري الأبطال هذا الموسم لـ3 أهداف، بعدما سجل 10 في النسخة الماضية.

وبهذا الفوز يتأهل فريق ليفربول إلى الدور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا برفقة باريس سان جيرمان الذي فاز على النجم الأحمر بأربعة أهداف لهدف.

واحتل باريس سان جيرمان صدارة المجموعة بـ11 نقطة، يليه ليفربول بـ9، بفارق الأهداف عن نابولي، الذي تأهل إلى الدوري الأوروبي، وأخيرا النجم الأحمر بـ4 نقاط.

أرقام قياسية جديدة لصلاح

واصل صلاح تحقيق الأرقام القياسية مع ليفربول، وأصبح بهذا الهدف ثاني هدافي ليفربول في دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ، متساويا مع الأسطورة أيان راش بـ14 هدفا، فيما يحل الأسطورة ستيفن جيرارد في صدارة الهدافين بـ30 هدفا، وهو رقم يبدو ببساطة في متناول صلاح خلال فترة قصيرة مقبلة.

ووصل صلاح بهدفه إلى الرقم 35 في آخر 38 مباراة على ملعب "أنفيلد" معقل "الريدز"، كما صنع 13 هدفا لزملائه.

كما أحرز الفرعون المصري هدفه التاسع مع ليفربول في دوري الأبطال على أنفيلد في 9 مباريات فقط خاضها على هذا الملعب.

كلوب يشيد بصلاح

من جانبه، عبر يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن سعادته بتأهل فريقه لدور الـ16.

وتحدث كلوب عن تألق صلاح، قائلا في تصريحات عقب المباراة: "موو سجل هدفًا رائعًا، وتصدي اليسون لا يُصدق، لا امتلك الكلمات لوصفة، لقد انقذ حياتنا".

وواصل كلوب حديثه عن أليسون: "هو لم يقم بتصدي واحد فقط، لقد كان عليه أن يقوم بالكثير من الأمور، وقد قام بذلك على أكمل وجه وبهدوء، إنه مدهش، لم يسبق أن رأيت شيئ مماثل لذلك". (رابط الخبر)

شاهد لقطة صلاح الإنسانية وهدفه الرائع

أهم من بطانة رانيا يوسف.. السوشيال ميديا تحتفي بـ"رحمة خالد".. ورسالة مؤثرة من أول مذيعة بمتلازمة داون.. وتعليق رائع من رامي رضوان (فيديو وصور)

احتفت السوشيال ميديا، بأول ظهور للمذيعة رحمة خالد، المصابة بمتلازمة داون، أثناء تقديمها فقرات في برنامج "8 الصبح"، الذي يذاع على قناة "دي إم سي".

وكانت إدارة "دي إم سي" قد تعاقدت مؤخرا مع رحمة خالد للمشاركة في تقديم برنامج "8 الصبح" كل ثلاثاء، مع الإعلامي رامي رضوان، لتصبح بذلك أول مذيعة في العالم مصابة بمتلازمة داون، تقدم برنامجا على الهواء مباشرة.

أول تعليق من رامي رضوان

من جانبه علق رامي رضوان على أول ظهور لرحمة قائلا، عبر حسابه بالفيس بوك: "كم الحب اللي لقيته منك لا يمكن وصفه ولا وصف تأثيره علي.. رحمة خالد فتاة مثابرة ومجتهدة ومليانة بالحب والود والطاقة الإيجابية.. شرفتي ٨الصبح وشرفتيني بتقديمك معنا حلقة اليوم ومنتظر الحلقة القادمة بإذن الله.. انتظروا الإعلامية رحمة خالد في ٨الصبح كل ثلاثاء باذن الله.. #رحمة_من_ربنا #طاقة_نور_وأمل".

رسالة مؤثرة من رحمة

ووجهت رحمة خالد رسالة مؤثرة للجمهور على الهواء، قائلة: "اصبروا عليا وادوني فرصة وبلاش تنمر وتريقة ولو غلطت هتعلم".

وتدخل رضوان قائلا: "متزعليش يا رحمة كلنا بنتعرض للتريقة والتنمر".

ردود فعل إيجابية من السوشيال ميديا

وفي سياق متصل، أبدى رواد السوشيال ميديا سعادتهم بالفرصة التي منحتها إدارة "دي إم سي" لرحمة، وأكدوا أن ظهور هذه الفتاة يمنحهم طاقة إيجابية، وأن تداول قصة ظهورها أهم بكثير من الانشغال ببطانة فستان رانيا يوسف.

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