جريح بحالة حرجة نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة داخل نفق السفارة الكويتية باتجاه الكولا

أفادت غرفة "التحكم المروري" التابعة للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي عن "سقوط جريح بحالة حرجة نتيجة تصادم بين ​سيارة​ و​دراجة نارية​ داخل نفق ​السفارة الكويتية​ باتجاه ​الكولا​"، مشيرةً إلى أن "دراج من مفرزة سير الضاحية يعمل على تسهيل السير في المحلة".

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