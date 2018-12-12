شركة Inkript تشارك في مؤتمر "إندحار الإرهاب في المنطقة وتأثيره على القارة الإفريقية"

شاركت الشركة الرائدة في مجال الأمن الرقمي في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا Inkript ، في المؤتمر الذي نظّمته ​المديرية العامة للأمن العام​ اللبناني تحت عنوان "إندحار الإرهاب في المنطقة وتأثيره على القارة الإفريقية" برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وذلك في 26 و27 تشرين الثاني 2018 في فندق Four Seasons Hotel في بيروت.

وقد تسلّم السيد هشام عيتاني، رئيس مجلس إدارة شركة Inkript ، درعا تقديريا من المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم خلال مأدبة العشاء التي تلت المؤتمر، وذلك تكريما لمشاركته في المؤتمر. وفي المناسبة، شكر السيد عيتاني اللواء ابراهيم قائلا: "أشكر المديرية العامة للأمن العام لثقتها بنا. نحن فخورين بمشاركتنا في هذا المؤتمر ل​مكافحة الإرهاب​ ونؤمن بأهمية تقديم الدعم والحلول المناسبة لحماية المعلومات والمساهمة في الحد من انتشار الإرهاب من خلال الأمن الرقمي."