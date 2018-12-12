الرئيس عون بحث مع وفد من حزب "الطاشناق" مسار تشكيل الحكومة

استقبل ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ وفداً من حزب "الطاشناق" ضمّ أمينه العام النائب ​هاغوب بقرادونيان​ ووزير ​السياحة​ في حكومة تصريف الاعمال أواديس كيدينيان وعرض معهما مسار ​تشكيل الحكومة​.

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