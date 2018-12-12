بيّنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ أنّ "سيارة ارتطمت بالفاصل الإسمنتي لجسر أنطلياس، فانحرفت وسقطت على الطريق المحاذية وأكملت سيرها حتّى اصطدمت بـ"كابين تلكارت"، ونقل السائق إلى المستشفى للمعالجة". وأوضحت أنّه "تبيّن أنّ نسبة ​الكحول​ بالدم 1.25 غ/ل، وقد نُظّم ​محضر ضبط​ فئة خامسة بحقّ السائق بناءً لإشارة ​القضاء​ المختص".

شكرا لقرائتكم خبر عن قوى الأمن حذّرت من القيادة تحت تأثير الكحول: "ما تنهي حياتك بكاسك" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .