مكتب رئيسة الوزراء البريطانية يعلن إلغاء اجتماع الحكومة الذي كان مقررا اليوم

أعلن مكتب رئيسة الوزراء البريطانية ​تيريزا ماي​ عن إلغاء اجتماع ​الحكومة​ الذي كان مقررا اليوم.

وكانت وكالة "رويترز" للأنباء قد أفادت عن "اقتراع على سحب الثقة من رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي مساء وإعلان النتيجة بأسرع ما يمكن".

فيما أكدت ماي أنه "لابد من التوصل لاتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي"، مشيرةً إلى أن "التغيير في قيادة حزب المحافظين الآن سيؤخر عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي".

ولفتت إلى "أنني سأبقى في لندن لأناقش قيادتي لحزب المحافظين"، مشيرةً إلى أنه "لابد من تنفيذ نتائج استفتاء البريكست"، مؤكدةً أنه "ليس لدينا وقت للفرقة والاختلاف"، متعهدة بمحاربة التصويت على سحب الثقة منها بكل ما لديها.

وأشارت إلى أن "الأجندة التي وضعتها في خطابي الأول تخدم نتائج الاستفتاء وبناء بلد يخدم الجميع"، مؤكدةً أنه "من الخطر إعطاء حزب العمال الفرصة للسيطرة على البريكست"، لافتةً إلى "أنني مستعدة لإتمام مهمة الخروج من الاتحاد الأوروبي".

فيما اعتبر حزب العمال البريطاني أن "ضعف رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يهدد أداء الحكومة في هذا الوقت الحرج".

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