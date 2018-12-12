سفير لندن بأنقرة: تركيا قدوة للمجتمع الدولي في ملف اللجوء

لفت سفير ​بريطانيا​ لدى ​أنقرة​، دومينيك تشيلكوت إلى أنه "على ​المجتمع الدولي​ اتخاذ ​تركيا​ قدوة في استقبال ​اللاجئين​، مع ازدياد ​حالات​ الكراهية تجاههم في دول أخرى"، مشدداً على "متانة العلاقات بين لندن وأنقرة ودعم سياسات الأخيرة الإنسانية تجاه اللاجئين".

وأشار إلى أن "بريطانيا تشهد حالات كراهية تجاه الأجانب واللاجئين"، معربًا عن بالغ حزنه واستيائه إزاء ذلك، موضحاً أن "المسؤولية عن تنامي الظاهرة، والتصدي لها، ملقاة على عاتق الجميع".

وأفاد بأنه "إذا فكرنا بأن اللاجئين الفارين من الحروب على وجه الخصوص تعرضوا في الواقع إلى مآس كبيرة سابقًا، فإنه يتوجب على المجتمع الدولي النظر إلى التجربة التركية والاقتداء بها"، معرباً عن "أسفه إزاء انتشار النزعة القومية المتطرفة في دول عديدة حول العالم مؤخرًا".

وأكد "ضرورة أن يتحرك الزعماء السياسيون والمفكرون والصحفيون ورجال الدين والمعلمون لحماية مبادئ الاحترام المتبادل وتغليب الشعور الإنساني".