"الاقتصاد الرقمي" تخاطب 3 جهات لاستثناء الكمبيوتر والمحمول من الدولار الجمركي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علاء الدين:

قال خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي، إن مجلس إدارة الشعبة قرر مخاطبة رئيس مجلس الوزراء ووزيري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمالية لرفع أجهزة الحاسبات الآلية والهواتف الذكية من تصنيفها كسلع غير ضرورية.

وأضاف حسن لمصراوي "هذا التصنيف غير موفق في ظل ما تمثله الحاسبات الآلية والهواتف الذكية من نواة للتحول الرقمي وخطوة على طريق المشروعات القومية التي تهتم بها القيادة السياسية للبلاد".

وكان وزير المالية قد أصدر قرارا في بداية الشهر الجاري بتحرير سعر الدولار الجمركي على المنتجات غير الضرورية وحدده 17.97 جنيه حتى نهاية ديسمبر الجاري، فيما ثبت سعر الدولار الجمركي على المنتجات الأساسية عند 16 جنيهًا.

وتضمن القرار السيارات والمحمول وأجهزة الحاسب الآلي والثلاجات والمراوح والملابس والأحذية.

وتابع "سنوجه خطابات رسمية بداية من غدًا الخميس للجهات التي ذكرناها، كذلك سيتم تحديد موعد مع وزير المالية لتوضيح رؤية الشعبة ومعرفة سبب إدراج الحاسبات الآلية والهواتف المحمولة ضمن قائمة السلع غير الضرورية".

وأصدر مجلس إدارة الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابع للاتحاد العام للغرف التجارية بيانًا صحفيًا اليوم يؤكد فيه على ضرورة رفع أجهزة الكمبيوتر والحاسبات الآلية من قائمة السلع الاستفزازية وغير الضرورية والتي شملها قرار وزير المالية الذي أصدره مؤخرًا.

وقال خليل في البيان الصحفي إن هذا القرار سيؤثر سلباً على مؤشرات التنافسية للدولة، وبالتالي على القدرة علي جذب استثمارات جديدة سواء للقطاع بصفة خاصة أو قطاعات الاقتصاد المختلفة بصورة عامة.