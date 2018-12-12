المتحدث العسكري ينشر فيديو عن نتائج العملية الشاملة "سيناء 2018"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، البيان رقم 30، للعملية الشاملة "سيناء 2018، اليوم الأربعاء؛ في إطار استكمال مراحل العملية العسكرية؛ لمكافحة الإرهاب على جميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.
ونشر العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، عبر الصفحة الرسمية بموقع فيسبوك، مقطع فيديو، لإعلان تفاصيل مجهودات القوات المسلحة خلال الفترة الماضية.
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