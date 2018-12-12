أوراسكوم توقع اتفاقًا نهائيًا لتطوير مشورع سكني متكامل في 6 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة أوراسكوم للتنمية، في بيان اليوم الأربعاء، إنها وقعت العقد النهائي لاتفاقية الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتطوير مشروع سكني متكامل بمساحة ألف فدان في مدينة 6 أكتوبر.

ووفقًا لبيان الشركة، يكون المشروع بنظام المشاركة في الإيرادات، حيث تبلغ حصة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 26% من إجمالي التحصيلات النقدية للمبيعات العقارية على مدار 8 سنوات الأولى للمشروع.

وتنفذ شركة أوراسكوم للتنمية مصر، جميع أنشطة التطوير والإنشاء والبنية التحتية الداخلية والتسويق والبيع، فيما تساهم الهيئة بالأرض وتوفير البنية التحتية الخارجية إلى حدود المشروع، بحسب البيان.

وقالت الشركة، إنه من المخطط أن يتضمن المشروع أكثر من 19 ألف وحدة سكنية بمساحةحوالي 3.2 مليون متر مربع،كما يضم المشروع فيلات وشقق سكنية ومراكز ترفيه، ويبعد المشروع 10 دقائق عن منطقة الشيخ زايد، ويبلغ سعر متر الأرض في المشروع 1.580 جنيه.

ويبلغ قيمة المبيعات العقارية المستهدفة للمشروع نحو 77 مليار جنيه على مدار 8 سنوات، فيما تحصل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على إجمالي مدفوعات بقيمة 11.4 مليار جنيه على مدار 8 سنوات، وحصة عينية أساسية من المساحة البنائية 130 ألف متر مربع، تسلم لها في العام الثامن للمشروع، بحسب البيان.

وتمتلك أوراسكوم للتنمية حاليا أرضا بمساحة 45.7 مليون متر مربع، و24 فندقا بإجمالي 4923 غرفة في عدة مناطق تشغيلية، وهي مدينة الجونة على ساحل البحر الأحمر فى الغردقة، و"طابا هايتس" في شبه جزيرة سيناء، و"مكادي هايتس" في الغردقة، وبيوم في الفيوم.

وتمتلك أوراسكوم القابضة للتنمية محفظة أراضي تقدر بـ 8 ملايين متر في ثلاث قارات هي أوروبا ، وأفريقيا، وآسيا، ولديها مشروعات في مصر والمغرب والإمارات وعمان ومونتنجرو.