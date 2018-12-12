ارتفاع البلطي والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق العبور مقارنة بمستواه أمس الثلاثاء، ليتراوح بين 21 و23 جنيهًا، كما زاد سعر كيلو السمك البوري جنيهين، ليتراوح بين 35 و41 جنيهًا.

وزاد سعر كيلو المكرونة السويسي جنيها، ليتراوح بين 60 و66 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 20 و120 جنيهًا، كما انخفض سعر كيلو الجمبري 20 جنيهًا، ليتراوح بين 250 و300 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و70 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 و160 جنيهًا.