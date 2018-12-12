السويدي إليكتريك توقع اتفاقية مع أفريكسيم بنك بقيمة 500 مليون دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:
قالت شركة السويدي إليكتريك، في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، إنها وقعت اتفاقية مع بنك الأفريقي للاستيراد والتصدير "أفريكسيم بنك" بقيمة 500 مليون دولار.
وأضافت الشركة، أن الاتفاقية تأتي لتمويل مشروعاتها المستقبلية في قارة أفريقيا، مشيرة إلى أنه سيتم استخدامه طبقا لاحتياجات المشروعات.
وتنفذ الشركة عدة مشروعات في أفريقيا منها موريتانيا وأوغندا وتنزانيا.
والسويدي إليكتريك، تعمل في إنتاج الكابلات الكهربائية والأعمدة الكهربائية والأبراج والمحولات والقواطع الكهربائية وجميع إكسسوارات الوصلات.
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