"صحة الشرقية": خروج 11 مصابا في "حادث ههيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

أعلن الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، خروج 11 حالة من مصابي حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ربع نقل على طريق "الزقازيق – ههيا"، والذي وقع أمس الثلاثاء، وذلك بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة بمستشفى "الأحرار" التعليمي بمدينة الزقازيق.

وأضاف مسعود، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" اليوم الأربعاء، أن باقي المصابين 6 حالات جار تحضيرهم لإجراء العمليات الجراحية اللازمة، منهم حالات بحاجة لجراحات عظام، والباقون بحاجة لجراحات مخ وأعصاب.

كان اللواء عبدالله خليفة، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم بطريق "ههيا – الزقازيق" بين سيارتين، إحداهما "ميكروباص" والأخرى ربع نقل، ما أسفر عن إصابة 17 شخصًا، ومصرع 6 آخرين.