الكوريتان تتحققان من سحب بعض نقاط الحراسة الحدودية

أجرت الكوريتان عملية لمدة يوم واحد، اليوم الأربعاء، للتحقق من تنفيذ جهودهما الحالية والرامية إلى سحب بعض نقاط الحراسة الحدودية من المنطقة منزوعة السلاح، وذلك فى إشارة أخرى إلى رغبتهما فى تنفيذ المصالحة عبر حدود الكوريتين.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن عملية السحب تعد جزءًا من اتفاق أوسع نطاقًا يهدف إلى تخفيف حدة التوترات العسكرية ومنع حدوث اشتباكات عرضية؛ فضلًا عن بناء الثقة بين الجانبين.

وقامت كوريا الجنوبية صباح اليوم بإرسال 11 فريقًا (يكون كل منه من 7 أعضاء)، للتحقق من سحب 11 نقطة حراسة كورية شمالية ميدانيًّا، فيما قامت الفرق بعبور الخط الحدودى العسكرى عبر ممرات بُنيت حديثًا لربط مواقع الحراسة بين الكوريتين.

وفي المقابل قامت كوريا الشمالية أيضًا بإرسال 11 فريقًا للتحقق من سحب 11 موقع حراسة كورية جنوبية.

وكانت سول وبيونج يانج قد اتفقتا، بشكل مبدئى، على سحب وتدمير 11 نقطة حراسة حدودية في المنطقة منزوعة السلاح، غير أنهما قررتا فيما بعد الإبقاء على نقطة حراسة واحدة منزوعة السلاح لكل منهما، تخليدًا لقيمتها التاريخية.

يذكر أن وزارتى دفاع البلدين وقعتا على اتفاق عسكرى شامل، تضمن سحب 11 موقع حراسة حدودية بين الكوريتين، عقب عقد القمة الثالثة بين الرئيس الكورى الجنوبى مون جاى، إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في بيونج يانج.

