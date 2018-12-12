قال نائب وزير الداخلية الفرنسي، لورون نونيز، لراديو فرانس إنتر اليوم الأربعاء، 12 كانون الأول، 2018، إن البحث عن المشتبه به في هجوم ستراسبورغ ما زال جارياً.
ورداً على سؤال ما إذا كان المشتبه به قد غادر فرنسا، قال نونيز: “لا يمكن استبعاد ذلك”.
وأضاف المسئول الفرنسي أنه من المعتقد أن قوات الأمن أصابت المهاجم إلا أنه لا يمكن تأكيد ذلك.
وقامت الشرطة بعملية في وقت مبكر الأربعاء حول كاتدرائية ستراسبورغ قرب المكان الذي قتل فيه مسلح ثلاثة أشخاص وأصاب نحو 12 شخصاً بجروح مساء الثلاثاء.
وذكرت وكالة رويترز أن ضباط شرطة يؤمنون منطقة قريبة من موقع سوق عيد الميلاد بالمدينة الواقعة شمال فرنسا.
وتشهد فرنسا، منذ أيام، حالة من الفوضى جراء الاحتجاجات الشعبية على ارتفاع أسعار الوقود.
شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية الفرنسية: البحث عن المشتبه به في هجوم ستراسبورغ ما زال جارياً على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .