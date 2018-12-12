جائزة حمدان بن محمد للتصوير تعلن أسماء الفائزين بمسابقة "الزى الوطنى"

أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن الفائزين بمسابقة انستجرام لشهر نوفمبر 2018، والتى كان موضوعها "الزى الوطنيّ"، وقد فاز بجائزة "اختيار الجمهور" بنسختها السابعة المصور العُمانى "نضال السالمي"، حيث استحق الحصول على كاميرا رقمية من طراز SONY Alpha a6300 مُقدّمة من "سونى الشرق الأوسط".

نسخة شهر نوفمبر من المسابقة شَهِدَت ريادةً خليجيةً عكست التطوّر النوعى للمصورين الخليجيين والثراء المعرفى لديهم فى بيئتهم المحلية وأيضاً إبداعاتهم فى نقل صورٍ بديعةٍ من الثقافات الأخرى.

بدا ذلك جليّاً فى انتزاع المصور العُمانى "نضال السالمي" لجائزة "اختيار الجمهور" وحضور المصور السعودى حسين على عبد اللطيف والبحرينى حسن الطيف فى قائمة الفائزين، التى ضمّت بجانبهم المصور التركى "ديليك أويار" والمصور "تيه هان لين" من سنغافورة.

وسيحصل الفائزون على الميدالية التقديرية الخاصة بالجائزة وستُنشر صورهم وأسماؤهم على الحساب الرسمى للجائزة على انستغرام HIPAae، وقد شَهِدَت مسابقة شهر نوفمبر استخدام الوسم HIPAContest_nationaldress#.

وفى تصريحه عن الحدث، قال الأمين العام للجائزة، على خليفة بن ثالث: الزى الوطنى هو بمثابة هويةٍ بصريةٍ مميزةٍ للشعوب والثقافات المختلفة، حتى فى الدولة الواحدة نجدُ تنوّعاً فى الأزياء التراثية التى تميّز منطقةً عن أخرى، مسابقة نوفمبر كانت فرصة للمصورين للبحث فى روائع الالتقاطات الفوتوغرافية التى تُبرز فرادة التصميم والألوان الخاصة بكل زيّ، نبارك للفائزين وندعو باقى المشاركين لتطوير مشاركاتهم فى النسخ القادمة لتعزيز فرص الفوز.

المصور العُمانى "نضال السالمي" الفائز بجائزة "اختيار الجمهور" يقول عن صورته الفائزة: التقطتُ الصورة فى 20 أبريل 2018 فى منزلٍ تقليدى فى ولاية "الحمراء" بسلطنة عُمان، حيث تجمّعت الفتيات هناك وكلٌ منهنّ تتباهى بلباسها التقليدى وتبدو على محيّاهنّ السعادة، أنا سعيدٌ جداً بهذا الفوز الأول لى والذى منحنى الكثير من التحفيز والحماسة لمواصلة النجاح، سأستمر بالاستزادة المعرفية فى مجال التصوير وأطمح للوصول للعالمية.

المصور البحرينى "حسن الطيف"، يقول عن صورته الفائزة: التقطتُ الصورة فى "أم درمان" بالخرطوم فى السودان عام 2018، كانت هناك احتفالاتٌ شعبيةٌ راقصة ترتدى خلالها النساء الزى السودانى التقليديّ، حصلتُ على العديد من الجوائز سابقاً لكنى سعيد بالفوز فى هذه المسابقة الهامة منذ المشاركة الأولى، أطمح لتأدية دورى فى نشر الصورة الـمُعبّرة عن الحقيقة للعالم أجمع، هذا الفوز داعمٌ لى فى إيصال أعمالى كما أنه يضيفُ رصيداً هاماً لمسيرتي.