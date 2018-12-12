الرئيس الكوبي: واشنطن تسيس قضايا حقوق الإنسان

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اعتبر الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل، أن واشنطن لا تتمتع بأي حق أخلاقي، يسوغ لها انتقاد كوبا، في مجال حقوق الإنسان، لأنها تسيس القضية، وتنتهج معايير مزدوجة فيها.

جاء تعليق دياز كانيل، رداً على إتهامات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو هافانا، برفض الرد على استفسارات أمريكية، حول سجناء سياسيين مزعومين في كوبا.

وتزامنت اتهامات بومبيو، مع قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إغلاق مكتب خدمات المواطنة والهجرة في هافانا بصورة نهائية، على خلفية التراجع الكبير في العلاقات بين البلدين، بعد وصول ترامب إلى البيت الأبيض.

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