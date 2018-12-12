شكرا لقرائتكم خبر الحكومة اليمنية والانقلابيون يتبادلون كشوفات 15700 معتقل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - ستوكهولم، عدن، صعدة

سلم وفد الحكومة اليمنية ووفد ميليشيات الحوثي المشاركان في مشاورات السلام في السويد قوائم الأسرى والمعتقلين من الطرفين للمبعوث الأممي مارتن غريفيث أمس الأول، والبالغ عددهم 15700 معتقل.

وقدم الوفد الحكومي كشوفات بأسماء 8200 معتقل، في حين قدم الانقلابيون 7500 اسم. وستدرس قوائم الأسماء على مدار أسبوعين، حيث يقضي الاتفاق بتبادل الإفراج عن الأسرى والمعتقلين خلال 45 يوما من تبادل الكشوفات بأسمائهم، عبر مطاري صنعاء وسيئون بحضرموت بإشراف الصليب الأحمر الدولي.

وأكد المبعوث الأممي في مؤتمر صحفي أمس الأول حول إعلان اتفاق وتفاصيل تبادل الأسرى، محاولة تقريب الهوة بين الوفدين لاختتام هذه المحادثات خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحا مناقشة بنود الاتفاقيات المحتملة بين وفدي المشاورات بالتفصيل، متمنيا عقد جولة جديدة عقب نجاح الحالية، وأنه سينشر كل ما نوقش قبل مغادرته السويد، وسيقدم إحاطة لاحقا إلى مجلس الأمن. وتابع «المشاورات الجارية مفصلية وصعبة، وخاصة قضية الحديدة ومطار صنعاء».

إلى ذلك أكدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان أنها رصدت ووثقت وحققت في 5 آلاف و572 واقعة انتهاك لحقوق الإنسان في مختلف المحافظات اليمنية، خلال العام الجاري.

وأطلقت الأمم المتحدة نداء إنسانيا للدول والمؤسسات المانحة لجمع 4 مليارات دولار لتلبية احتياجات اليمن من المساعدات الإنسانية في 2019. وأضاف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، منسق شؤون الإغاثة الطارئة مارك لوكوك، أن الأمين العام أنطونيو غوتيريس سيعقد مؤتمرا دوليا للمانحين الدوليين في جنيف 26 فبراير المقبل، خاصة أن الوضع الإنساني والغذائي في اليمن يتدهور بشدة، «ونحن بحاجة ماسة لهذا التمويل لمعالجة ذلك الوضع».

ميدانيا تمكنت قوات الجيش اليمني من تحرير مركز مديرية باقم بمحافظة صعدة المعقل الرئيس للحوثي. وأكد قائد محور صعدة العميد عبيد الأثلة لموقع سبتمبر نت، الناطق باسم الجيش اليمني، أن الجيش نفذ عملية مباغتة وخاطفة من منطقة المغارم إلى المجمع الحكومي، وسط مديرية باقم موقعا قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وحقق الجيش تقدما نوعيا بالسيطرة على المجمع الحكومي وإدارة الأمن والمرتفعات خلال عملية عسكرية في مديرية باقم شمال صعدة. وقال الأثلة إن قوات النخبة المشكلة من اللواء 102 ولواء العاصفة واللواء 63 مشاة حررت مركز مديرية باقم وقطعت خطوط إمداد الميليشيات الانقلابية في المناطق الممتدة من المجمع الحكومي وحتى عمق مديرية باقم.

أرقام من بيان اللجنة:

1762 حالة استهداف موثقة لمدنيين

704 قتلى

1058 جريحا

196 امرأة

413 طفلا

643 حالة إخفاء قسري واعتقال تعسفي وتعذيب

132 حالة زراعة ألغام فردية ومركبات

ضحايا الألغام

137

33 طفلا

13 امرأة

78 حالة قتل خارج القانون

107 حالات تجنيد أطفال

4 وقائع استهداف طواقم طبية

21 واقعة تفجير منازل

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