الرئيس اللبناني يرفض ممارسات توتير الأوضاع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الوكالات - بيروت أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أمس، رفضه أي ممارسات قد تؤدي لتوتر الوضع على الحدود، وجدد خلال لقائه في القصر الرئاسي في بعبدا قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب «اليونيفيل» الجنرال ستيفان دل كول، تمسك لبنان بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، انطلاقا من حرصه على المحافظة على الأمن والاستقرار في الجنوب. وقال عون «إن لبنان ينتظر نتائج التحقيقات الميدانية الجارية في موضوع الأنفاق والتي تتولاها القيادتان اللبنانية والدولية».



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