مؤثر..عائلة الرجاوي عثمان حلت بـ”دونور” بأمسية البطولة العربية

في بادرة تلقت استحسان عشاق الرجاء الرياضي، تابعت عائلة المشجع الرجاوي عثمان الذي فارق الحياة بعد صراع طويل مع مرض السرطان، مباراة النسور الخضر والإسماعيلي من ملعب محمد الخامس بالدارالبيضاء.

وظهرت العائلة المكلومة رفقة لاعبي الرجاء الرياضي، بعد صافرة نهاية المباراة التي وضعت الرجاء بربع نهائي البطولة العربية، مساء أمس الثلاثاء، حيث قدمت العناصر الكروية تعازيها لفقدان واحد من المشجعين الشبان، مجددة دعمها لعائلة عثمان.

وقد تداول عشاق النادي الأخضر، في الساعات القليلة الماضية قصة الراحل الرجاي الشاب، وانتشرت قصته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما ارتفعت العديد من الدعوات المطالبة من الجماهير واللاعبين وإدارة النادي الأخضر، بتقديم مساعدات للراحل، الذي صارع طويلا مع مرض السرطان.

وسبق للاعبي فريق الرجاء البيضاوي، تسجيل مقطع فيديو جماعي،عبروا خلالهم عن تضامنهم الكبير مع عثمان في صراعه مع المرض، وهي البادرة التي لقيت استحسان العائلة الرجاوية، قبل أن تتلقى الخير الحزين مساء الأحد الماضي برحيله.