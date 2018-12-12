بلدية الاحتلال تهدم كراجا في بيت حنينا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في مدينة القدس صباح اليوم الأربعاء، كراجا خاصا بأحد المنازل بحي بيت حنينا، بحجة عدم وجود ترخيص بناء.

وقال مواطنون إن قوات الاحتلال فرضت طوقا عسكريا محكما حول المكان، قبل وخلال عملية هدم الكراج الذي يعود للمواطن أنور دوله.

وكانت قوات الاحتلال قد حاصرت محيط المكان ومنعت المواطنين والطواقم الصحفية من الوصول وأغلقت محيط المكان بالحواجز وبسيارات شرطة الاحتلال.

وقال صاحب الكراج دولة إن، "المحكمة العليا الإسرائيلية، كانت قد أصدرت قرارا يقضي بتوقيف وتجميد قرار الهدم، ولكن تفاجئنا صباح اليوم بوجود جرافة الاحتلال في محيط المنزل على الرغم من وجود أوراق تثبت قرار تجميد الهدم، ولكن قوات الاحتلال لم تأخذ الأوراق لرؤيتها وباشرت بعملية الهدم".