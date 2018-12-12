مجلس الامن يبحث البرنامج النووي الإيراني وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:25 صباحًا, 12 ديسمبر 2018 م

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يعقد مجلس الأمن اليوم الأربعاء احاطة نصف سنوية حول تنفيذ القرار 2231 الذي صادق على خطة العمل المشتركة الشاملة حول برنامج ايران النووي وسيقدم مساعد الأمين العام للشؤون السياسية روزماري دي كارلو احدث تقرير للأمين العام عن تنفيذ القرار.

ومن المقرر ان يستمع المجلس الى احاطات مماثلة من سفير هولندا لدى الأمم المتحدة فان أوستروم باعتباره الميسر لتنفيذ القرار واحاطة اخرى من رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بشأن عمل اللجنة المشتركة التابعة للجنة المشتركة الأوروبية المشتركة وقد تصدر المانيا كما فعلت سابقا بيانا كطرف مهتم بخطة العمل المشتركة.

ومن المحتمل ان توجه دي كارلو في إحاطتها الإعلامية الانتباه الى بعض النتائج الرئيسية من تقرير الأمين العام المؤرخ في 6 ديسمبر بشأن تنفيذ القرار 2231.

واقر الامين العام في تقريره ذلك بالتحديات الناشئة عن انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل المشتركة وإعادة فرض العقوبات الثنائية على إيران وفي الوقت نفسه اشار الى ان طهران واصلت تنفيذ الالتزامات ذات الصلة بالأسلحة النووية.

ويأتي الاجتماع في وقت تتصاعد فيه حدة التوترات بين إيران والولايات المتحدة حيث قال وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو في بيان صدر في الاول من ديسمبر الجاري إن إيران انتهكت القرار 2231 بعد ان اجرت تجربة على صاروخ باليستي متوسط المدى.