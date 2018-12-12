الكويت تعتقل مفتش جمارك تلقى رشوة من عراقي لادخال 180 كيلو حشيش

الخليج 365/ بغداداعتقلت السلطات الكويتية، الاربعاء، مفتش جمارك تلقى رشوة من مواطن عراقي حاول ادخال 180 كيلو من الحشيش، بحسب ماافادت به صحيفة "الراي" الكويتية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر امني كويتي، قوله، إن "التعاون بين رجال أمن الدولة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات ادت الى إسقاط مفتش جمارك مرتشي استحلّ المال الحرام، وسهل عبر منفذ العبدلي عبور شحنة مخدرات وصلت من العراق".



واوضح ان "المفتش اعترف بتقاضيه مبلغ 30 ألف دينار دخل حسابه على دفعات، وأنه سبق له أن قام من قبل على تمرير كميات مهولة من الممنوعات".

وذكرت الصحيفة انه "في ضوء ما توافر من معلومات من السائق العراقي، والمروّج البدون اللذين أُلقي القبض عليهما في مدينة سعد العبدالله، فإن رجال أمن الدولة أجروا تحرياتهم بالتنسيق والتعاون مع رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وتمكنوا بعد رصد وتقص من تحديد مكان المفتش الجمركي المتهم بالرشوة، واستطاعوا الإيقاع به في مصيدتهم وإحالته إلى التحقيق".

وبينت أن "المفتش اعترف بما نسب إليه من اتهام صريح بالرشوة، وأقر بتقاضيه مبلغ 30 ألف دينار حوّله التاجر العراقي إلى حسابه البنكي على دفعات، وأقر بأنه سبق أن استغل وظيفته أربع مرات في تسهيل عبور كميات كبيرة من المخدرات، مقابل المال".

واشارت الصحيفة الى "احالة المتهمين إلى النيابة العامة للوقوف على مزيد من التفاصيل التي قد تقود إلى معرفة المتورطين مع المتهم، وكشف العمليات التي قام بها".