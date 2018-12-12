ترامب يحصل على قرابة 300 ألف دولار في شكل تعويضات من ستورمي دانيالز

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أمر قاض بأن تدفع ستورمي دانيالز ممثلة الأفلام الإباحية ما يزيد عن 290 ألف دولار لتعويض الرئيس دونالد ترامب عن الرسوم القانونية التي أنفقها للدفاع عن نفسه في دعوى تشهير أقامتها ضده بسبب تغريدة.

وخسرت دانيالز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، دعوى التشهير في أكتوبر تشرين الأول، عندما قال قاض اتحادي في لوس انجليس إن حرية التعبير المنصوص عليها في الدستور الأمريكي توفر الحماية لتغريدة الرئيس.

وبعد ذلك الحكم، طلب محامو ترامب خلال جلسة عقدت الأسبوع الماضي ما يقرب من 800 ألف دولار كرسوم قانونية وعقوبات، لكن جيمس أوتيرو قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية أقر في الحكم الصادر أمس الثلاثاء بأن يحصل ترامب على جزء من هذا المبلغ.

ومنح قرار أوتيرو معظم نفقات التقاضي التي طلبها محامو ترامب وقضى بدفع ألف دولار فقط كعقوبة.

وقال تشارلز هاردر أحد محامي ترامب في بيان "حكم المحكمة بالإضافة إلى حكم المحكمة السابق الذي رفض دعوى التشهير التي أقامتها ستورمي دانيالز ضد الرئيس يمثلان انتصار تاما للرئيس وهزيمة كاملة لستورمي دانيالز في هذه القضية".

وألمح مايكل أفيناتي، محامي دانيالز، في بيان إلى أن رسوم المحامين في دعوى التشهير ليست ذات أهمية كبيرة في معركة التقاضي الأكبر بين دانيالز وترامب.

وأقامت دانيالز دعوى التشهير ضد ترامب بعدما أنكر تأكيدها بأنها أقامت علاقة جنسية معه في 2006 وشكك في صحة روايتها بأنها تعرضت لتهديد عام 2011 لموافقتها على إجراء مقابلة صحفية بخصوص هذه العلاقة.