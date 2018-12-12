تصويت على سحب الثقة من رئيسة الوزراء البريطانية

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٣٥ ص
تيريزا ماي
توصل نواب من حزب المحافظين، الذي تنتمي له رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إلى إجراء تصويت على سحب الثقة منها، اليوم الأربعاء، بعد تأجيل التصويت على مشروعها للخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وأعلن جراهام برادي رئيس ما يعرف باسم لجنة 1922 في الحزب، تجاوز الحد اللازم لإجراء الاقتراع، مضيفا أن اقتراعا سيجرى بين الساعة السادسة والثامنة مساء اليوم الأربعاء، في مجلس العموم وستعلن النتائج في أقرب وقت ممكن، وذلك حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" بالعربية.
واكتمل النصاب القانوني لحجب الثقة عن ماي بعد موافقة 48 نائبا محافظا على ذلك، ويتوقع أن يصوت النواب المحافظون هذا المساء وسيقررون إما بتنحيتها أو إبقائها زعيمة للحزب.وتواجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أزمة جديدة، بعد أن أعلنت أمس الثلاثاء، تأجيل تصويت البرلمان على الاتفاق الذي توصلت إليه مع
وتواجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أزمة جديدة، بعد أن أعلنت أمس الثلاثاء، تأجيل تصويت البرلمان على الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي حول "البريكست"، الذي كان مقررا لها اليوم، وذلك من أجل العودة إلى بروكسل وتغيير البنود غير الموافق عليها، حيث اعترفت أن الاتفاق بشكله الحالي "سيرفض بنسبة كبيرة" إذا صوت البرلمان البريطاني عليه، إلا أن دونالد تاسك رئيس المجلس الأوروبي، أكد أن دول الاتحاد الـ27 لن تعيد التفاوض على الاتفاق، مشيرا إلى أن البنود المتعلقة بأيرلندا الشمالية التي يعارضها حلفاء ماي، لن تُحذف. للمزيد من التفاصيل (اضغط هنا)
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