كيف حولت إيران «البلقان» إلى قاعدة سرية لعملياتها؟

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - المعلومات بشأن العمليات الإرهابية في البلقان فشلت في تسليط الضوء على دور إيران وعملائها، وأن إيران لعدة عقود كانت تسعى وراء تحديد أضعف حلقة في حلقة الأمن الأوروبية

يبدو أن منهجية إيران للتمدد داخل المجتمع الأوروبي، أصبحت تأخذ منحى جديدا، خصوصا أنها سعت لعقود من الزمن إلى تحديد موقع الحلقة الأضعف في السلسلة الأوروبية للأمن وجنوب شرق أوروبا، فلم تجد سوى البلقان، وذلك بعد أن نجح النظام الإيراني بتقاسم المعلومات الاستخبارية في الوقت المناسب مع حزب الله، لاستغلال الموقع الاستراتيجي للمنطقة، كجسر بين أوروبا وآسيا وكمنصة مناسبة لبدء عمليات في وسط وغرب أوروبا، وهو الأمر الذي مكَن طهران من التوغل إلى المجتمعات الأوروبية بسهولة ويسر عبر وكلائها.

موقع "ذا جلوب بوست" الأمريكي كشف عن وجود سري لإيران في بعض المناطق مثل البلقان، مشيرًا إلى أن هذا الوجود لا يمكن كشفه بسهولة، وتعده إيران ليكون قاعدة لوجيستية لعملياتها الإرهابية. ونقل الموقع عن مصادر استخباراتية، أن إيران طورت شبكة تمر عبر البلقان وحولت دولًا مثل بلغاريا إلى قواعد لوجستية، مشيرا

موقع "ذا جلوب بوست" الأمريكي كشف عن وجود سري لإيران في بعض المناطق مثل البلقان، مشيرًا إلى أن هذا الوجود لا يمكن كشفه بسهولة، وتعده إيران ليكون قاعدة لوجيستية لعملياتها الإرهابية. ونقل الموقع عن مصادر استخباراتية، أن إيران طورت شبكة تمر عبر البلقان وحولت دولًا مثل بلغاريا إلى قواعد لوجستية، مشيرا إلى أنه في حين تكشفت الأنشطة الإيرانية في فرنسا وألمانيا والنمسا والدول الإسكندنافية، فإن الوجود الإيراني في البلقان لم يحصل بعد على التركيز الكافي من قبل دول تلك المنطقة. وأصبحت البلقان موضع اهتمام كبير بالنسبة لإيران، لأنها تنظر للمنطقة باعتبارها منصة لوجيستية هادئة بعيدة عن تركيز وكالات الأمن والاستخبارات العالمية، مع تراخي الأمن وضعف المؤسسات وتفشي الفساد في هذه البلاد.

اقرأ أيضا: هل تشن إسرائيل الحرب على حزب الله اللبناني؟ ووفقا للمصدر الاستخباراتي، فالموقع الجغرافي لمنطقة البلقان، يقدم لإيران نقطة عبور إلى وسط وغرب أوروبا، ويبدو أن طهران غرست وجود شبحي في هذه المنطقة بهدوء واطراد على مدار الـ30 عامًا الماضية، حسب الموقع الأمريكي. وتنفذ إيران أنشطتها وتنسقها في هذه المنطقة التي تتسم بوجود ثغرات أمنية، عن طريق موظفي السفارة وعملاء حزب الله، وأبرز مثال على ذلك، هجوم 2012 في بورغاس ببلغاريا، عندما نفذ أحد عناصر حزب الله هجومًا انتحاريا على حافلة كانت تقل سياحًا، ما أسفر عن مقتل 5 وسائق الحافلة البلغاري، وإصابة 32 آخرين. ووفقا للموقع، فإن عملاء حزب الله يستخدمون عادة وثائق إيرانية أو يسافرون بجوازات سفر غربية إلى المنطقة وخارجها، وهذا ما حدث في حالة حادث الحافلة، حيث كان المنفذون يحملون وثائق هوية أسترالية وكندية. وتوضح بلغاريا التحول الذي لحق بالوجود المحلي لـ"حزب الله"، فمنذ 5 أعوام تصرف عملاء التنظيم الإرهابي بهدوء لتجنب التدقيق ولم يستهدفوا بلغاريا مباشرة، لكن هجوم الحافلة عام 2012 أصبح نقطة تحول، بحسب "ذا جلوب بوست".

اقرأ أيضا: برلمان إيران يقر قانونا لمكافحة تمويل الإرهاب وأشار الموقع إلى أن المعلومات بشأن العمليات الإرهابية في البلقان فشلت في تسليط الضوء على دور إيران وعملائها، مؤكدًا أن إيران ولعدة عقود كانت تسعى وراء تحديد أضعف حلقة في حلقة الأمن الأوروبية. ورأى الموقع الأمريكي أن الاعتداءات الإيرانية ليست جديدة في البلقان، فهجوم عام 2011 على السفارة الأمريكية بالبوسنة الذي نفذه الصربي ميفليد غاسارفيتش، بمساعدة شركائه الذين كانوا يتجمعون فيما عرف بـ"قرية الجهاديين" البوسنية في غورانيا موكا، أظهر نطاق ومدى وصول الشبكات الإيرانية على الأرض، وكذلك روابطهم بمختلف المجموعات المتشددة في البوسنة. توسيع النفوذ لما وراء البوسنة توسيع النفوذ لما وراء البوسنة تتمتع منطقة البلقان بتاريخ طويل من كونها ساحة للمجموعات المتنوعة والخطرة بدافع الأيديولوجية والجشع والعنف.

اقرأ أيضا: بعد هجمات إسرائيل.. هل قلصت إيران نفوذها في سوريا؟ وتتراوح هذه المستويات في أي مكان من القوميين المتطرفين المحليين والنازيين الجدد إلى السلفيين والأناركيين اليساريين المتطرفين، الذين يشتركون جميعًا في شهيتهم للعنف والدمار. وتابع الموقع "إن عوامل مثل تآكل الثقة بين أصحاب المصلحة المحليين، والافتقار إلى الاهتمام الدولي، والمشاكل المتعلقة بتقاسم المعلومات الاستخبارية في الوقت المناسب توفر لإيران و"حزب الله" الفرص لاستغلال الموقع الاستراتيجي للمنطقة، كجسر بين أوروبا وآسيا وكمنصة مناسبة لبدء عمليات في وسط وغرب أوروبا".

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