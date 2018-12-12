مقتل 7 أشخاص وإصابة 50 آخرين في انفجار بالمكسيك

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٠١ ص

أعلنت السلطات المكسيكية، اليوم الأربعاء، مصرع 7 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح، وذلك جراء وقوع انفجار بمخزن للألعاب النارية قرب إحدى الكنائس وسط البلاد، وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أن الضحايا بينهم طفلان يبلغان من العمر 11 عاما و12 عاما، مشيرًا إلى أن الانفجار وقع في ولاية «كويريتارو» وسط المكسيك، بينما أفادت تقارير إعلامية أيضًأ أنه كان من المقرر أن يتم استخدام هذه الألعاب النارية في احتفال محلي قبل أن يقع الانفجار.

وأعلنت السلطات المكسيكية، في يوليو الماضي، مصرع 17 شخصا على الأقل، وإصابة 31 آخرين إثر انفجار ألعاب نارية في بلدة «تولتيبك» الواقعة شمالي العاصمة «مكسيكو»، إذ تعتبر هذه الحادثة أحدث واقعة ضمن سلسلة من الانفجارات المميتة التي تضرب المنطقة المعروفة بإنتاج الألعاب النارية. وأكد