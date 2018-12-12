انت الان تتابع التخطيط توقع خطاب نوايا مع السياحة لدعم رواد الأعمال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:رنا عبد الصادق ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٥٨ ص

وقعت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ممثلة في الدكتور أحمد كمالي نائب الوزير، خطاب نوايا مع وزارة السياحة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والمنظمة العربية للسياحة بشأن دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في القطاع السياحي، وذلك بمقر مكتبة الاسكندرية وبحضور الدكتور أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة. وأكدت وزيرة التخطيط، أن الهدف من توقيع خطاب النوايا هو دعم شباب رواد الأعمال لمساندة المشروعات الريادية في القطاع السياحي المصري والعربي.

وأشارت السعيد إلى أنه سيتم تنفيذ ذلك من خلال إتاحة وإقامة برامج بناء القدرات التأهيلية والتدريبية المتخصصة في القطاع السياحي للشباب ورواد الأعمال، وكذا إقامة مسابقات بما يضمن تأهيل رواد الأعمال والمبتكرين، علاوة على احتضان الشركات والمشروعات الناشئة في القطاع السياحي، وتقديم أوجه الدعم الأساسية لإدارة