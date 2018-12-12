كتائب حلوان ومحافظ المنوفية.. محاكمات الأربعاء

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - محاكمة 215 متهما بـ"تنظيم كتائب حلوان".. الحكم على محافظ المنوفية السابق و2 آخرين في اتهامهم بالرشوة.. جنايات القاهرة تنظر إلى محاكمة عصابة دولية حازت 3 ملايين

يمر قطار محاكمات اليوم الاربعاء -قبل نهاية الأسبوع- بعدد من المحطات الهامة يحظى بعضها باهتمام الرأي العام، وتشهدها أروقة المحاكم بمحافظتي القاهرة والجيزة، وأبرزها محاكمة 215 متهما بـ"تنظيم كتائب حلوان"، والحكم في اتهام محافظ المنوفية السابق و2 آخرين في قضية الرشوة، كما تصدر محكمة جنايات القاهرة حكمها علي العصابة الدولية التي حازت علي 3 ملايين قرص مخدر.. تباشر الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 215 متهمًا من جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم كتائب حلوان".

ترجع وقائع القضية، إلى أنه في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015، بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة تولى المتهمون من الأول حتى الحادي والثلاثين، قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها،

ترجع وقائع القضية، إلى أنه في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015، بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة تولى المتهمون من الأول حتى الحادي والثلاثين، قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات، والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي. كما تولى المتهمون مسئولية لجان جماعة الإخوان النوعية بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، والتي تضطلع بتحقيق أغراض الجماعة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة، وكان الإرهاب إحدى وسائلها التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها. محاكمة عصابة دولية حازت 3 ملايين قرص مخدر و4 أطنان حشيش محاكمة عصابة دولية حازت 3 ملايين قرص مخدر و4 أطنان حشيش تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولي كساب، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة عصابة دولية بتهمة حيازة 3 ملايين قرص مخدر "كابتجون"، و4 أطنان حشيش بقصد الاتجار، وحيازة أجهزة اتصالات الثريا. وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 4992 لسنة 2017 جنايات التجمع الأول، قيام سليمان فهد الأحمد لبناني الجنسية، وعبد الرحمن سليمان فهد الأحمد لبناني الجنسية، ومحمد عماد سليمان فهد الأحمد لبناني الجنسية، وطلال منيعي سلامة سلمي مغربي الجنسية، وعلي طلال منيعي سلامة سلمي مغربي الجنسية، بتكوين عصابة دولية بقصد الاتجار في جوهرين مخدرين "الحشيش والمبفتالين" داخل البلاد. كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة جلب المواد المخدرة إلى داخل البلاد بدون ترخيص، وبغير الأحوال المصرح بها قانونًا، بالإضافة لإنتاج، والشروع في إنتاج الحشيش وحيازة أجهزة هواتف الثريا بدون تصريح من الجهة الإدارية. محاكمة محافظ المنوفية السابق و2 آخرين في الرشوة محاكمة محافظ المنوفية السابق و2 آخرين في الرشوة تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق، وعاصم أحمد فتحي رئيس مجلس إدارة شركة «إيه أي أكتيف»، وأحمد سعيد أحمد مالك مركز «أونا سيس» لخدمة السيارات، في اتهامهم بالرشوة. وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، التي تضمنت اعترافات تفصيلية أدلى بها كل من الراشي عاصم فتحي والوسيط أحمد سعيد في شأن وقائع الرشوة، وأقوال المختصين بوزارة التنمية المحلية ومحافظة المنوفية بشأن كافة المشروعات التي تضمنتها وقائع الرشوة، والتي ثبت منها اختصاص المحافظ المتهم في عملية إسناد المشروعات، وصرف المستخلصات المستحقة عنها، وأعمال التقييم الفنية لتلك المشروعات، عن قيام محافظ المنوفية المتهم نفاذا لاتفاق الرشوة بينه والمتهمين الآخرين. وثبت من اعترافات المتهمين، أن عبد الباسط اتفق مع المتهم الثاني صاحب شركة مقاولات، عن أن يسند إليه 4 مشروعات مقاولات بقيمة أعلى من قيمتها الحقيقية، مقابل الحصول على مبلغ رشوة، واتفق على أن يسند عاصم أعمال المقاولات من الباطن لمقاول آخر وهو أحمد علي، المتهم الثالث، ويتم تقاسم فارق السعر بين الأطراف الثلاثة.

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