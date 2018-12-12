انت الان تتابع إخلاء مقر «فيسبوك» في كاليفورنيا لتهديد بوجود قنبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٤٨ ص

فيسبوك

أخلت الشرطة الأمريكية مقر شركتى "فيسبوك وانستجرام" فى ولاية كاليفورنيا، بعد تلقي الشركتين تقاريرا عن تهديد بوجود قنبلة، وقال متحدث باسم شركة "فيسبوك"، في بيان له، أوردته قناة الحرة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن مؤسسة "فيسبوك" تنظر فى تهديد بوجود قنبلة فى مقرها الرئيسى فى مينلو بارك، بولاية كاليفورنيا، مضيفا أنه تم إخلاء عدد قليل من المباني وأن الجميع في أمان، مشيرا إلى أن هناك تحقيقا يجري حول تلقي الشركة تهديدا بوجود قنبلة في مقرها بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن وسائل إعلام أمريكية، قالت في شهر نوفمبر الماضي، إن 12 سقطوا في عملية إطلاق نار في ملهى ليلي، في ولاية كاليفورنيا، كما قُتل منفذ الهجوم، وأكد بعض من وجدوا داخل الملهى أن الزبائن عمدوا إلى تكسير النوافذ بالكراسي ليتمكنوا من الهروب، وأن المهاجم كان يرتدي ملابس داكنة، استخدم قنابل دخانية ومسدسا