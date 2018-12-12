صحف سعودية: وثائق تفضح دعم منظمات الإغاثة للحوثيين

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - الصحف أشارت إلى أن الفلسطينيين أخذوا على محمل الجد إعلانات إسرائيلية تدعو إلى قتل الرئيس محمود عباس، وحذروا من المساس بحياته، واعتبروا أن التحريض تجاوز كل الخطوط الحمراء.

أبرزت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، الهجوم الإرهابي الذي شهدته فرنسا، كما تناولت المفاوضات اليمنية، بالإضافة إلى استعراض العديد من الموضوعات التي تنوعت بين الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. تحت عنوان "فرنسا: 4 قتلى و11 جريحا بإطلاق نار في ستراسبورج"، كشفت صحيفة "عكاظ" عن مقتل 4 وإصابة 11 آخرين في إطلاق نار قرب سوق الميلاد في مدينة ستراسبورج شرقي فرنسا، مساء أمس الثلاثاء، بحسب وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، الذي أكد أن المهاجم معروف بنشاطه الإجرامي لدى الشرطة.

وأوضحت صحيفة "الشرق الأوسط" أن مصدرا أمنيا أشار إلى أن تبادلاً لإطلاق النار جرى في الحي الذي يعتقد أن المهاجم اختبأ فيه، مشيرًا إلى أن المهاجم أصيب برصاص دورية عسكرية قبل أن يتمكن من الفرار. وقالت سلطات ستراسبورج في بيان "تم تحديد هوية الشخص المسؤول عن إطلاق النار، ويجري البحث عنه"، وكشفت الداخلية

وأوضحت صحيفة "الشرق الأوسط" أن مصدرا أمنيا أشار إلى أن تبادلاً لإطلاق النار جرى في الحي الذي يعتقد أن المهاجم اختبأ فيه، مشيرًا إلى أن المهاجم أصيب برصاص دورية عسكرية قبل أن يتمكن من الفرار.

وقالت سلطات ستراسبورج في بيان "تم تحديد هوية الشخص المسؤول عن إطلاق النار، ويجري البحث عنه"، وكشفت الداخلية الفرنسية، أن مطلق النار البالغ من العمر 29 عاما، من مواليد فرنسا ومعروف لدى أجهزة الأمن الفرنسية. وتحت عنوان "وثائق سرية تفضح دعم منظمات الإغاثة للحوثيين"، أفادت صحيفة "الوطن" بأن كشوفا سرية، فضحت تواطؤ منظمات الإغاثة في اليمن مع الميليشيات الحوثية، خلال تسليمها مواد الإغاثة. وأكد مصدر داخل إحدى المنظمات، أن الميليشيات تتعمد كتابة كشوف أسماء المتضررين بشكل وهمي، بينما في الواقع تقوم بجرد أسماء مقربين وقيادات عسكرية من الجماعة سرا، لتقاسم المساعدات، وتجاهل الأسر المعوزة.

وأضاف المصدر أن هذه الوثائق السرية تكشف حقيقة عملها داخل البلاد، حيث إن المساعدات التي تصل من الأمم المتحدة يفترض أن تشرف على توزيعها عن طريق موظفيها، وتوزيعها بشكل عادل على المتضررين، إلا أن الحقيقة تكمن في تسليم الأمم المتحدة لهذه المساعدات لقيادات حوثية، قبل أن تقوم هذه القيادات بتقاسمها داخل الجماعة سواء أكانت نقدية أو عينية، بدليل كشوفات الأسماء المرفقة في هذه الوثائق المسربة. لا زلنا في الشأن اليمني، حيث كشفت "الشرق الأوسط" تحت عنوان "تبادل القوائم لإطلاق الأسرى.. ومبادرة للحديدة" أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش سينضم إلى المشاورات اليمنية الجارية في السويد بين الوفدين الحكومي والحوثي اليوم الأربعاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحادثات قد شهدت أمس تسليم الجانبين، لوائح للأسرى والمخطوفين، تضمنت أسماء أكثر من 16 ألف شخص، تمهيدا للإفراج عنهم في غضون 45 يوما، وسلم الفريق الحكومي أسماء نحو 8500 شخص من المعتقلين في سجون الحوثيين، بينما سلّم الوفد الحوثي أسماء 7500 أسير ومفقود لدى القوات الحكومية. وأكد الفريق الحكومي أن القوائم ستظل مفتوحة لتشمل أي أسماء جديدة. كما أفادت "الشرق الأوسط" بأن الفلسطينيين أخذوا على محمل الجد إعلانات إسرائيلية تدعو إلى قتل الرئيس محمود عباس، وحذروا من المساس بحياته، في ظل مواقف إسرائيلية وأمريكية متكررة تعتبرها السلطة الفلسطينية "تحريضا" ضد رئيسها. وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في بيان، إن "التحريض على الرئيس محمود عباس تجاوز كل الخطوط الحمراء". محليا ، كشفت "عكاظ" عن تفاهم سعودي أممي في إدارة مخاطر الفساد بالجهات الحكومية، حيث فوض مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أو من ينيبه بالتباحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإعداد مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال مشروع إدارة مخاطر الفساد في الجهات الحكومية. وأكد المجلس ما تضمنته كلمة خادم الحرمين في القمة الخليجية من تأكيد على وحدة الخليج، والمحافظة على كيان مجلس التعاون وتعزيز دوره حاضرا ومستقبلا، والتصدي لتهديدات القوى المتطرفة والإرهابية.

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