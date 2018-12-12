بعد حسم التأهل.. ريال مدريد وروما في نزهة أوروبية

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - لا يوجد جديد ليحسم في المجموعة السابعة من دوري أبطال أوروبا بعد ضمان ريال مدريد وروما التأهل إلى دور الـ16 بالفعل، بينما يتصارع سيسكا وبلزن للتأهل إلى الدوري الأوروبي

حسمت الأمور في المجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، من خلال ضمان ريال مدريد التأهل إلى دور الـ16 في صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، وضمان تأهل روما في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، في الوقت الذي يحتل فيه كل من فيكتوريا بلزن وسيسكا موسكو المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد 4 نقاط لكل منهما، وسيكون الصراع بينهما لضمان التأهل إلى الدوري الأوروبي من خلال إنهاء دور المجموعات في المركز الثالث، ويتفوق فيكتويا بلزن في المواجهات المباشرة في حال تساوى الفريقان في النقاط بنهاية الجولة.

ريال مدريد X سيسكا موسكو (الساعة 7:55 مساء) خسر ريال مدريد اللقاء الأول في روسيا بهدف نظيف، وقبل تلك المباراة، تواجه الفريقان مرتين من قبل وكان ذلك في دور الـ16 من موسم 2011- 2012، وحينها تعادلا 1-1 في موسكو، وفاز الريال بسهولة في إسبانيا بنتيجة 4-1، وفي ذلك الموسم وصل الفريق الملكي إلى نصف النهائي



خسر ريال مدريد اللقاء الأول في روسيا بهدف نظيف، وقبل تلك المباراة، تواجه الفريقان مرتين من قبل وكان ذلك في دور الـ16 من موسم 2011- 2012، وحينها تعادلا 1-1 في موسكو، وفاز الريال بسهولة في إسبانيا بنتيجة 4-1، وفي ذلك الموسم وصل الفريق الملكي إلى نصف النهائي وخسر أمام بايرن ميونيخ بركلات الترجيح. ريال مدريد X سيسكا موسكو (الساعة 7:55 مساء)خسر ريال مدريد اللقاء الأول في روسيا بهدف نظيف، وقبل تلك المباراة، تواجه الفريقان مرتين من قبل وكان ذلك في دور الـ16 من موسم 2011- 2012، وحينها تعادلا 1-1 في موسكو، وفاز الريال بسهولة في إسبانيا بنتيجة 4-1، وفي ذلك الموسم وصل الفريق الملكي إلى نصف النهائي وخسر أمام بايرن ميونيخ بركلات الترجيح. ولم يخسر ريال مدريد سوى 5 مباريات فقط في آخر 38 مباراة لعبها على ملعبه وخارج ميدانه في دوري أبطال أوروبا. ويحمل ريال مدريد الرقم القياسي كأكثر من توج بلقب دوري الأبطال بواقع 13 مرة، ووصل إلى نصف النهائي فيما أفضل في آخر 8 مواسم. ويشارك ريال مدريد في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا للمرة الـ23 وهو رقم قياسي في تاريخ المسابقة مناصفة مع برشلونة وبورتو، وتأهل الريال للمرة الـ23 لدور الـ16 كرقم قياسي. وأنهت خسارة ريال مدريد أمام سيسكا موسكو في الدور الأول، مسيرة ريال مدريد بعدم الخسارة أمام الأندية الروسية في 6 مباريات متتالية. ولم يخسر ريال مدريد على أرضه أمام فريق روسي منذ الخسارة أمام سبارتاك موسكو بنتيجة 3-1 في ربع نهائي كأس الكؤوس الأوروبية عام 1991. وحقق سيسكا موسكو انتصارين من قبل في 3 زيارات سابقة لإسبانيا، ويستعد حارس ريال مدريد ثيبو كورتوا لخوض مباراته الأوروبية رقم 50 اليوم. ويشارك سيسكا موسكو للمرة الـ12 في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ليعادل بالتالي الرقم القياسي السابق لسبارتاك موسكو والذي يعد أكبر الأندية الروسية مشاركة في المسابقة الأعرق على صعيد القارة العجوز. فيكتوريا بلزن X روما (الساعة 7:55 مساء)

تغلب روما على فيكتوريا بلزن في المباراة الأولى على ملعب الأولمبيكو بنتيجة 4-1، وحقق قبلها روما الفوز في الدوري الأوروبي موسم 2016- 2017 على بلزن بفضل هاتريك إيدين دجيكو ومن ثم تعادل في التشيك 1-1. فيكتوريا بلزن X روما (الساعة 7:55 مساء)تغلب روما على فيكتوريا بلزن في المباراة الأولى على ملعب الأولمبيكو بنتيجة 4-1، وحقق قبلها روما الفوز في الدوري الأوروبي موسم 2016- 2017 على بلزن بفضل هاتريك إيدين دجيكو ومن ثم تعادل في التشيك 1-1. وتعرض فيكتوريا بلزن لأثقل هزيمة في تاريخ مشاركاته الأوروبية هذا الموسم، وذلك بخسارته أمام حامل اللقب ريال مدريد بخماسية نظيفة. وحقق بلزن الجولة الماضية أول انتصار له في دوري أبطال أوروبا بنتيجة 2-1 على سيسكا موسكو وخارج ميدانه، وذلك منذ موسم 2013- 2014. ولم يخسر فيكتوريا بلزن على أرضه أمام الفرق الإيطالية، حيث تعادل من قبل أمام كل من روما وميلان وتغلب على نابولي بهدفين دون رد في الدوري الأوروبي موسم 2012- 2013. وخسر روما في أول مباراة في دور المجموعات هذا الموسم أمام ريال مدريد، ليتكبد حينها هزيمته الخامسة على التوالي في دوري الأبطال خارج ميدانه، قبل أن ينتفض ويحقق الانتصار على سيسكا موسكو في الجولة الرابعة ليوقف تلك السلسلة السلبية. وفي الموسم الماضي بدوري أبطال أوروبا، لم يحقق روما سوى انتصار وحيد في 6 مباريات لعبها خارج ميدانه وكان على حساب كاراباج، بل ولم يحقق ذئاب العاصمة سوى 4 انتصارات فقط في آخر 19 مباراة لعبها الفريق الإيطالي خارج ميدانه متعادلًا في 6 مباريات أخرى وتكبد الهزيمة في 9 لقاءات. وبالنسبة لرحلات روما الأخرى إلى التشيك، خسر من قبل بهدفين دون رد أمام سلافيا براج في ربع نهائي كأس الاتحاد الأوروبي موسم 1995- 1996.

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