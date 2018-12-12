انت الان تتابع الشرطة الفرنسية تداهم مقر سكن منفذ هجوم «ستراسبورج» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٢٩ ص
داهمت الشرطة الفرنسية مقر سكن منفذ الهجوم الذي شهدته مدينة «ستراسبورج» الفرنسية الليلة الماضية، واعتقلت 3 أشخاص في إطار التحقيقات، وذكرت قناة "فرانس 24" اليوم الأربعاء، أن وزارة الداخلية أعلنت أن منفذ الهجوم تورط في ارتكاب جرائم جنائية في فرنسا وألمانيا وقضى فترة العقوبة، كما أنه يشتبه بتورطه في حادث سطو مسلح، مشيرة إلى أن منفذ الهجوم تمكن من الفرار من موقع الحادث بعد سرقة سيارة أجرة، فيما أكد قائد سيارة الأجرة أن منفذ الهجوم كان يبدو مصابا، ويبلغ عمر منفذ الهجوم 29 سنة.
وأعربت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو عن تعازيهما لأسر ضحايا الهجوم الذي شهدته مدينة «ستراسبورج» الفرنسية الليلة الماضية. وقالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، «أشعر بالصدمة والحزن إزاء الهجوم المروع الذي شهدته مدينة ستراسبورج، وأتعاطف بشدة مع كل من
وأعربت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو عن تعازيهما لأسر ضحايا الهجوم الذي شهدته مدينة «ستراسبورج» الفرنسية الليلة الماضية.
وقالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، «أشعر بالصدمة والحزن إزاء الهجوم المروع الذي شهدته مدينة ستراسبورج، وأتعاطف بشدة مع كل من تأثروا جراء هذا الهجوم، ومع الشعب الفرنسي برمته».
من جهته، قدم رئيس وزراء كندا جاستن ترودو تعازيه لأسر ضحايا الهجوم، وقال: «نيابة عن الكنديين، أقدم التعازي لأسر ضحايا الهجوم المروع الذي وقع بالقرب من سوق الكريسماس في ستراسبورج، إن قيمنا وتقاليدنا لا يمكن أبدا أن تهزمها مثل هذه الأفعال الجبانة، تعاطفنا العميق مع كل من تأثروا من هذا الهجوم».
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