الدوري.. ديربي سكندري ناري وإنبي يستضيف النجوم

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تشهد الجولة السابعة عشرة من عمر الدوري الممتاز، اليوم الأربعاء، مواجهتين حيث سيواجه سموحة نظيره الاتحاد السكندري على استاد برج العرب، فيما سيواجه إنبي النجوم

تستأنف الجولة السابعة عشرة من عمر الدوري الممتاز (2018-2019)، اليوم الأربعاء، والمقامة على أربع أيام، بواقع ثلاث مواجهات يوم الإثنين، ولقاء يوم الثلاثاء، ومواجهتين يوم الأربعاء، ولقاء يوم الخميس، علمًا بأنه تم تأجيل مواجهتين (الإسماعيلي أمام الجونة) والزمالك أمام الأهلي، وذلك لخوض الدراويش غمار إياب منافسات ثمن نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال، كما أن الأهلي والإسماعيلي سيخوضان الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا 2019، علاوة على أن الزمالك سيلعب دور الـ32 (1) بكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وفي تمام الساعة الخامسة مساءً، يحتضن استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، لقاء نادي سموحة أمام نظيره الاتحاد السكندري، في ديربي سكندري خالص، فى مواجهة تحمل شعار الثأر، لاسيما بعد أن كان زعيم الثغر صاحب كلمة السر فى خروج سموحة من كأس مصر منذ أيام قليلة بالفوز عليه 4-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى

وفي تمام الساعة الخامسة مساءً، يحتضن استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، لقاء نادي سموحة أمام نظيره الاتحاد السكندري، في ديربي سكندري خالص، فى مواجهة تحمل شعار الثأر، لاسيما بعد أن كان زعيم الثغر صاحب كلمة السر فى خروج سموحة من كأس مصر منذ أيام قليلة بالفوز عليه 4-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبى. وشهد آخر ظهور لنادي سموحة فى مسابقة الدوري خسارة من بتروجت بهدف دون رد سجله محمود صلاح عبد الناصر على استاد السويس الجديد، فيما تعادل الاتحاد مع الطلائع بهدف لكل فريق على استاد الإسكندرية، حيث سجل لزعيم الثغر خالد قمر، فيما سجل هدف الطلائع مصطفى محمد. ويحتل نادي سموحة بقيادة مديره الفني طارق يحيى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 8 وخسر 2، وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 14 هدفًا، ومازال لديه مباراتان مؤجلتان. فيما يحتل نادي الاتحاد السكندرى بقيادة مديره الفني حلمي طولان المركز الثامن برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 4 تعادلات فى 7 وخسر 5 مواجهات، وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 27 هدفًا. ويسعى طارق يحيى لخطف النقاط الثلاث فى ظل الموقف المتقارب مع زعيم الثغر فى جدول الدوري، بالإضافة لغلق ملف الخروج من كأس مصر بانتصار غالى فى المسابقة، حيث في حال فوز الأمواج الزرقاء سيحتل المركز الخامس رفقة المقاولون العرب. بينما يأمل حلمى طولان فى مواصلة قطار النتائج الجيدة فى الفترة الأخيرة (بعد إقصاء الزمالك من كأس زايد وإقصاء سموحة من كأس مصر) بخطف الثلاث النقاط فى الديربى السكندرى، حيث سيرتفع رصيد زعيم الثغر إلى 22 نقطة، سيحتل بها المركز السادس. إنبى VS النجوم

كما يواجه نادي إنبى نظيره النجوم على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، فى تمام السابعة والنصف مساءً، فى مواجهة صعبة للفريقين اللذين يدخلان اللقاء بمعنويات منخفضة، حيث خسر الفريق البترولى فى آخر ظهور له بمسابقة الدورى من المصرى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما خسر النجوم من بيراميدز بهدفين دون رد. ويحتل نادي إنبى المركز السابع عشر (قبل الأخير) برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 5 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 20 هدفًا وتلقت شباكه 25 هدفًا وما زال لديه مباراة مؤجلة. فيما يحتل نادي النجوم بقيادة مديره الفني أحمد سامي المركز الثالث عشر برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى مثلها وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 12 هدفًا وتلقت شباكه 18 هدفًا، وما زال لديه مباراة مؤجلة. ويظهر على ماهر المدير الفنى لنادي إنبي لأول مرة فى القيادة الفنية للفريق البترولى خلفًا لخالد متولى ساعيًا لإنقاذ الفريق من صراع الهبوط الذى يلاحقه، كما يأمل ماهر في تحقيق الثلاث نقاط ليحتل الفريق المركز الثالث عشر. فيما يأمل أحمد سامى للعودة لقطار الانتصارات مرة أخرى للتقدم فى سباق مراكز جدول الدورى، حيث في حال فوز النجوم اليوم سيقفز لاحتلال المركز الثامن برصيد 19 نقطة.

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