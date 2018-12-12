انت الان تتابع فرنسا تشن هجومًا عنيفًا على داعش عند الحدود العراقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:١٩ ص

أعلن قائد فرقة العمل ونائب مدير قيادة العمليات المشتركة في العراق العقيد جوناثان بايروم، أن المدفعية الفرنسية شنت أعنف هجوم على تنظيم «داعش» على حدود العراق منذ 3 أشهر وهو الأعنف منذ معركة فيتنام، وقال بايروم في تصريح نقلته قناة «السومرية نيوز» العراقية اليوم الأربعاء،: «إن الجنود الفرنسيين يطلقون النار لدعم عملية التحرير، في منطقة القائم في العراق»، لافتا إلى أنه خلال فترة الخمسة أشهر الماضية، أطلقت المدفعية البحرية واحدة من أعنف الهجمات منذ حرب فيتنام.

يأتي هذا التصريح بعد الهجوم بإطلاق النار الذي يعتقد أن تنظيم داعش الارهابي قد شنه على مدينة ستراسبورج الفرنسية الليلة الماضية وأسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين بجروح. وقال وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، الأربعاء، إن 3 أشخاص قتلوا في الهجوم المسلح الذي وقع في سوق لعيد الميلاد في مدينة ستراسبورج