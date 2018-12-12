فرنسا تشن هجومًا عنيفًا على داعش عند الحدود العراقية

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:١٩ ص
أعلن قائد فرقة العمل ونائب مدير قيادة العمليات المشتركة في العراق العقيد جوناثان بايروم، أن المدفعية الفرنسية شنت أعنف هجوم على تنظيم «داعش» على حدود العراق منذ 3 أشهر وهو الأعنف منذ معركة فيتنام، وقال بايروم في تصريح نقلته قناة «السومرية نيوز» العراقية اليوم الأربعاء،: «إن الجنود الفرنسيين يطلقون النار لدعم عملية التحرير، في منطقة القائم في العراق»، لافتا إلى أنه خلال فترة الخمسة أشهر الماضية، أطلقت المدفعية البحرية واحدة من أعنف الهجمات منذ حرب فيتنام.
يأتي هذا التصريح بعد الهجوم بإطلاق النار الذي يعتقد أن تنظيم داعش الارهابي قد شنه على مدينة ستراسبورج الفرنسية الليلة الماضية وأسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين بجروح. وقال وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، الأربعاء، إن 3 أشخاص قتلوا في الهجوم المسلح الذي وقع في سوق لعيد الميلاد في مدينة ستراسبورج
يأتي هذا التصريح بعد الهجوم بإطلاق النار الذي يعتقد أن تنظيم داعش الارهابي قد شنه على مدينة ستراسبورج الفرنسية الليلة الماضية وأسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين بجروح.
وقال وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، الأربعاء، إن 3 أشخاص قتلوا في الهجوم المسلح الذي وقع في سوق لعيد الميلاد في مدينة ستراسبورج شرقي البلاد، مشيرا إلى أن المهاجم لا يزال طليقا.
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أنه سيتم تعزيز الإجراءات الأمنية على المنافذ الحدودية لفرنسا، مضيفا: «سنعمل كل ما بوسعنا لتحييد منفذ الهجوم».
وبين وزير الداخلية، أن مطلق النار في ستراسبورج معروف لدى الأجهزة الأمنية بنشاطه الإجرامي، ومدرج في قائمة «إس»، التي تضم الأشخاص الذين يشكلون خطرا على أمن فرنسا.(التفاصيل)
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