انت الان تتابع مدير المرور يتفقد الطرق السريعة ويحذر المخالفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:تهامى البندارى ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:١٥ ص

دفعت الإدارة العامة للمرور اليوم الأربعاء، بتعزيزات أمنية وخدمات مرورية بالميادين الرئيسية، لتفعيل التواجد المروري الفعال، لتنفيذ قانون المرور وضبط المخالفين على الطرق السريعة، وتفقد اللواء عصام شادي مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، الخدمات المرورية والأمنية المعينة على جميع الطرق الرابطة بين المحافظات والارتكازات الأمنية بالطرق السريعة، وشدد على ضرورة تأمين رحلات المواطنين و طلاب المدارس و الجامعات من الأقاليم والقاهرة الكبرى، وتم الدفع بخدمات الإغاثة لمواجهة المواقف التي تطرأ على الطرق للتعامل السريع معها.

وجه مدير الإدارة العامة للمرور، الخدمات الأمنية على ضرورة تسهيل وتسيير حركة المرور بالطرق السريعة، وأشرف على الحملات المرورية بالطرق السريعة، لرصد المخالفات المرورية، مشددا على عدم التهاون في رصد المخالفات، والتواجد الفعال لرجال المرور لسرعة التعامل مع أية تكدسات مرورية، وتلقي البلاغات من غرفة العمليات