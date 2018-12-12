انت الان تتابع «فيتش» تتوقع تراجع عجز الموازنة لـ6.4% العام المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:رنا عبد الصادق ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٠٩ ص

توقع تقرير صادر من وكالة "فييتش سوليوشنز" للتصنيف الائتمانى، تراجع عجز الموازنة في مصر إلى 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل 2019-2020، فى مقابل نحو 9.4% خلال العام المالي الماضي 2017-2018 وبالمقارنة بنحو 7.8% متوقعة في العام المالي الجاري 2018-2019، وذلك على خلفية النمو الاقتصادي القوي والإصلاحات المالية. وأوضح التقرير أن الزيادة المستهدفة في الإيرادات الضريبية والتدفقات من قطاع الغاز، إلى جانب الخفض المستمر في الدعم الحكومي، سيساعد على زيادة الإيرادات العامة مع تخفيض الإنفاق.

وتوقعت الوكالة تراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل 2019-2020، لتصل إلى 78.6% مقارنة بنحو 84.3% متوقعة في العام المالي الجاري 2018-2019، وبالمقارنة بنحو 89.4% خلال العام المالى الماضى 2017-2018.، وذلك بدعم من استمرار تعزيز الصلابة المالية والنمو الاقتصادي القوي. اقرأ