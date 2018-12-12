انت الان تتابع احتجاجات للإفراج عن صحفيَي رويترز المسجونين بميانمار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٥٥ ص

احتشد عدد كبير من أصدقاء وأفراد عائلتي الصحفيين اللذين حكم عليهما بالسجن لمدة 7 سنوات في ميانمار، صباح اليوم الأربعاء، في مظاهرة سلمية للمطالبة بالإفراج عنهما، وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أن الصحفيين «وا لون 32 عاما»، و«كيو سو أو 28 عاما»، كانا يجريان تحقيقا لحساب وكالة أنباء "رويترز" حول مقتل مسلمي الروهينجا على يد قوات الأمن في ولاية «راخين» عندما تم اعتقالهما وحكم عليهما بالسجن 7 سنوات في وقت سابق من العام الجاري، وذلك لانتهاكهما قانون الأسرار الرسمية للبلاد.

وأضاف الراديو البريطاني، أن الحكم الصادر بحق الصحفيين وصف بأنه «تقييد لحرية التعبير». وطالب ستيفن أدلر رئيس تحرير وكالة أنباء رويترز، بإطلاق سراح الصحفيين، وقال إن بقاءهما في السجن دون ارتكابهما أي جريمة يجعل الجميع يتساءل حول الديمقراطية وحرية التعبير وتطبيق القانون التي تعهدت السلطات