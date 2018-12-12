احتجاجات للإفراج عن صحفيَي رويترز المسجونين بميانمار

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٥٥ ص
احتشد عدد كبير من أصدقاء وأفراد عائلتي الصحفيين اللذين حكم عليهما بالسجن لمدة 7 سنوات في ميانمار، صباح اليوم الأربعاء، في مظاهرة سلمية للمطالبة بالإفراج عنهما، وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أن الصحفيين «وا لون 32 عاما»، و«كيو سو أو 28 عاما»، كانا يجريان تحقيقا لحساب وكالة أنباء "رويترز" حول مقتل مسلمي الروهينجا على يد قوات الأمن في ولاية «راخين» عندما تم اعتقالهما وحكم عليهما بالسجن 7 سنوات في وقت سابق من العام الجاري، وذلك لانتهاكهما قانون الأسرار الرسمية للبلاد.
وأضاف الراديو البريطاني، أن الحكم الصادر بحق الصحفيين وصف بأنه «تقييد لحرية التعبير». وطالب ستيفن أدلر رئيس تحرير وكالة أنباء رويترز، بإطلاق سراح الصحفيين، وقال إن بقاءهما في السجن دون ارتكابهما أي جريمة يجعل الجميع يتساءل حول الديمقراطية وحرية التعبير وتطبيق القانون التي تعهدت السلطات
وأضاف الراديو البريطاني، أن الحكم الصادر بحق الصحفيين وصف بأنه «تقييد لحرية التعبير».
وطالب ستيفن أدلر رئيس تحرير وكالة أنباء رويترز، بإطلاق سراح الصحفيين، وقال إن بقاءهما في السجن دون ارتكابهما أي جريمة يجعل الجميع يتساءل حول الديمقراطية وحرية التعبير وتطبيق القانون التي تعهدت السلطات في ميانمار بتطبيقها، مضيفًا أن كل يوم يمر والصحفيان وراء القضبان هو فرصة ضائعة لسلطات ميانمار في تحقيقها للعدالة.
واعتقلت السلطات في ميانمار الصحفيين في الثاني عشر من شهر ديسمبر الماضي، لمطالبتهما بالحصول على أوراق سرية هامة من شرطيين يعملان فى ولاية "راخين" التي شهدت أعمال عنف تسببت في فرار أكثر من 630 ألف شخص من أقلية الروهينجا المسلمة إلى بنجلاديش.
من جانبها، انتقدت الجماعات الإعلامية، حكومة ميانمار لمواصلة استخدام قوانين تهديد وسجن الصحفيين.
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