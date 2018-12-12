صحف الإمارات: استمرار «السترات الصفراء» رغم الوعود

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - لا زال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يواجه صعوبات في إقناع الفرنسيين الذين يحشدون منذ أكثر من ثلاثة أسابيع لمزيد من العدالة الاجتماعية، بالعدول عن التظاهرات.

طالعتنا صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم الأربعاء على العديد من القضايا والموضوعات التي تشغل الرأي العام، واستعرضت الصحف أبرز الصراعات في الشرق الأوسط. تطورات المباحثات اليمنية في السويد تصدرت عناوين الصحف، وذكرت صحيفة "الخليج" أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، أعلن إحراز تقدم في عدد من القضايا، خلال مشاورات السلام في السويد، فيما تبادل وفدا الحكومة الشرعية والانقلابيين الحوثيين، كشوفات بأسماء آلاف الأسرى والمختطفين، وذلك في إطار المفاوضات اليمنية التي تستضيفها السويد.

وأوضحت صحيفة "الإمارات اليوم" أن وفدي الشرعية اليمنية وميليشيات الحوثي الإيرانية تبادلا أمس، لوائح تحمل أسماء أكثر من 16 ألف أسير، تمهيدا لبدء تطبيق اتفاق لتبادل السجناء هو الأكبر بين الطرفين منذ اندلاع الحرب، لكن الوفد الحكومي استبعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار، خلال الجولة الحالية من المشاورات، التي

وأوضحت صحيفة "الإمارات اليوم" أن وفدي الشرعية اليمنية وميليشيات الحوثي الإيرانية تبادلا أمس، لوائح تحمل أسماء أكثر من 16 ألف أسير، تمهيدا لبدء تطبيق اتفاق لتبادل السجناء هو الأكبر بين الطرفين منذ اندلاع الحرب، لكن الوفد الحكومي استبعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار، خلال الجولة الحالية من المشاورات، التي ترعاها الأمم المتحدة في السويد.

وقال العضو في وفد الحكومة الذي يفاوض في ملف تبادل الأسرى، عسكر زعيل، إن المتمردين قدموا أسماء 7687 شخصا طالبوا بالإفراج عنهم. وأضاف أن الحكومة قدمت بدورها أسماء 8576 أسيرا. وتحت عنوان "جوتيريش يحضر ختام محادثات السويد ومقترح أممي حول الحديدة"، نقلت صحيفة "الاتحاد" عن مصادر مقربة من المشاورات اليمنية في السويد، مساء الثلاثاء، أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، سيصل اليوم الأربعاء، إلى ستوكهولم لتعزيز جهود المبعوث الأممي إلى اليمن، من أجل الخروج باتفاقات نهائية بشأن القضايا المطروحة بين حكومة الشرعية اليمنية وعناصر من ميليشيات الحوثي.

وحول الأوضاع في فرنسا وتحت عنوان "السترات الصفراء" لم تخفت رغم تنازلات ماكرون"، كشفت صحيفة "البيان" أن حركة "السترات الصفراء" لم تخفت الثلاثاء، رغم التنازلات التي أعلنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي لا يزال يواجه صعوبة في إقناع هؤلاء الفرنسيين الذين يحشدون منذ أكثر من ثلاثة أسابيع لمزيد من العدالة الاجتماعية. وأفادت صحيفة "الوطن" بأن الحكومة تسعى لإقناع الفرنسيين بأن التدابير التي أعلن عنها الرئيس إيمانويل ماكرون تستجيب لمطالب “السترات الصفراء" فيما أعلن العديد من المحتجين عن خيبة أملهم وعزمهم مواصلة حركتهم.

كما تترقب السلطات الفرنسية توجهات الرأي العام التي تعتبر أساسية لمسار الأزمة، في ظل تحركات احتجاجية تفتقر إلى أي تنظيم مركزي وتجمع العديد من الشرائح الاجتماعية والمطالب.

وبعد إنهاء ماكرون كلمته، أعلن العديد من المحتجين عزمهم الاستمرار في قطع الطرقات وإقامة السواتر ولا سيما عند المستديرات، ودعوا إلى "فصل خامس" من التعبئة السبت المقبل في جميع أنحاء فرنسا، ليكون خامس يوم سبت على التوالي يشهد تحركات على المستوى الوطني منذ انطلاق الحركة في 17 نوفمبر. وبالانتقال إلى فلسطين، أعلنت "الإمارات اليوم" عن استشهاد فلسطيني وإصابة ثلاثة شبان بالرصاص الحي على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، في الضفة الغربية المحتلة، فيما أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين اقتحام مقر وكالة أنباء "وفا"، وحذرت حركة "فتح" من المساس بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، عقب انتشار ملصقات وضعها مستوطنون في مناطق عدة تدعو لاغتياله.

وأوضحت وزارة الصحة أن الشاب عمر حسن عواد (27 عاما) استشهد بجوار قرية إذنا القريبة من الخليل. وذكرت مصادر من القرية أنه استشهد إثر إصابته برصاص الجنود قرب جدار أقامته إسرائيل على أطراف القرية. محليا ، ذكرت "الخليج" أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة تلقى أمس، رسالة خطية من الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس جمهورية تونس الشقيقة، تتضمن دعوته لحضور أعمال القمة العربية الثلاثين، التي ستعقد في تونس خلال شهر مارس 2019.



تسلم الرسالة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، خلال استقباله بقصر الرئاسة، أمس، خميس الجهيناوي، وزير الشؤون الخارجية التونسي.

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